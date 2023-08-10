Temsilcilerimiz Avrupa’da avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u konuk etti.
Sarı lacivertliler, 58. dakikada Rodrigo Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve uzatma bölümde Tadic'in attığı penaltı golüyle sahadan 3-1 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.
Maribor'un tek golünü ise 72. dakikada Mark Strajnar attı.
Beşiktaş 3 golle kazandı
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk oldu.
Siyah beyazlılar, 14. dakikada Vincent Aboubakar, 23. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.
Neftçi'nin tek golünü 79. dakikada Keelan Lebon kaydetti.
Adana Demirspor'dan gol şov
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti.
Adana Demirspor 3. dakikada Jonas Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 51 (Penaltı) ve 67. dakikalarda Cherif Ndiaye ve 88'de Yusuf Erdoğan'ın golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.
Osijek'in tek golünü ise 77. dakikada Sime Grzan penaltıdan kaydetti.
Rövanş karşılaşmaları 17 Ağustos'ta oynanacak.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 8 Ağustos Salı günü deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.