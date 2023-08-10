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Spor
TRT Haber, TRT SPOR 10.08.2023 23:11

Temsilcilerimiz Avrupa’da avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu maçlarında temsilcilerimiz 3 puanın sahibi oldu. Fenerbahçe, sahasında Maribor'u 3-1 mağlup etti. Beşiktaş, deplasmanda Azerbaycan temsilcisi Neftçi'yi 3-1 yendi. Yukatel Adana Demirspor ise Hırvatistan temsilcisi Osijek'i 5 golle geçti.

Temsilcilerimiz Avrupa’da avantajı kaptı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Fenerbahçe, Slovenya ekibi Maribor'u konuk etti.

Fenerbahçe Maribor’u 3-1 mağlup etti
Fenerbahçe Maribor’u 3-1 mağlup etti

Sarı lacivertliler, 58. dakikada Rodrigo Becao, 62. dakikada İrfan Can Kahveci ve uzatma bölümde Tadic'in attığı penaltı golüyle sahadan 3-1 galip ayrılarak rövanş maçı öncesi büyük avantaj elde etti.

Temsilcilerimiz Avrupa’da avantajı kaptı

Maribor'un tek golünü ise 72. dakikada Mark Strajnar attı.

Beşiktaş 3 golle kazandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Beşiktaş, Azerbaycan ekibi Neftçi'ye konuk oldu.

Temsilcilerimiz Avrupa’da avantajı kaptı

Siyah beyazlılar, 14. dakikada Vincent Aboubakar, 23. dakikada Jackson Muleka ve 62. dakikada Salih Uçan'ın attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı.

Beşiktaş Neftçi Bakü deplasmanında 3-1’lik skorla rahat kazandı
Beşiktaş Neftçi Bakü deplasmanında 3-1’lik skorla rahat kazandı

Neftçi'nin tek golünü 79. dakikada Keelan Lebon kaydetti.

Adana Demirspor'dan gol şov

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında temsilcimiz Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk etti.

Temsilcilerimiz Avrupa’da avantajı kaptı

Adana Demirspor 3. dakikada Jonas Svensson, 16. dakikada Yusuf Sarı, 51 (Penaltı) ve 67. dakikalarda Cherif Ndiaye ve 88'de Yusuf Erdoğan'ın golleriyle sahadan 5-1 galip ayrıldı.

Adana Demirspor tur biletini cebine koydu
Adana Demirspor tur biletini cebine koydu

Osijek'in tek golünü ise 77. dakikada Sime Grzan penaltıdan kaydetti.

Rövanş karşılaşmaları 17 Ağustos'ta oynanacak.

Galatasaray Olimpija deplasmanında 3-0 rahat kazandı
Galatasaray Olimpija deplasmanında 3-0 rahat kazandı

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı 8 Ağustos Salı günü deplasmanda 3-0 mağlup etmişti.

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Adana Demirspor Beşiktaş Fenerbahçe Galatasaray Şampiyonlar Ligi UEFA Avrupa Konferans Ligi
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