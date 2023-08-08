Galatasaray Olimpija deplasmanında 3-0 rahat kazandı

Başkent Ljubljana'daki Stozice Stadı'nda saat 22.00'de başlayan karşılaşmayı İsveçli hakem Andreas Ekberg yönetti.
Sarı-kırmızılı ekip, karşılaşmanın 9. dakikadasında Barış Alper Yılmaz'ın takımı kontra atağa çıkardığı pozisyonu Kerem Aktürkoğlu şık bir vuruşla gole çevirdi.
Yeşil-beyazlı ekip, 20. dakikada golü buldu ancak Nelsson'a faul yapıldığı gerekçesi ile gol iptal edildi.
Temsilcimiz Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nun attığı golle Olimpija Ljubljana karşısında 1-0 öne geçti.pic.twitter.com/GwUj6nYuI7— TRT Spor (@trtspor) August 8, 2023
48. dakikada kaleciden dönen topu Mertens tamamladı ve sarı-kırmızılı ekibi 2-0 öne geçirdi.
Mertens'in temsilcimiz Galatasaray'ı Olimpija Ljubljana karşısında 2-0 öne geçiren golüpic.twitter.com/53IOc0OUl5— TRT Spor (@trtspor) August 8, 2023
Abdülkerim Bardakcı'nın golü, VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.
90. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun pasını Halil Dervişoğlu gole çevirerek karşılaşmanın skorunu belirledi.
Halil Dervişoğlu'nun temsilcimiz Galatasaray'ı Olimpija Ljubljana karşısında 3-0 öne geçiren golü..pic.twitter.com/qqCJZ6w0Ty— TRT Spor (@trtspor) August 8, 2023
Rövanş karşılaşması 15 Ağustos Çarşamba günü İstanbul'da oynanacak.
İlk yarının önemli anları
2. dakikada ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Bakambu'nın şutunda, meşin yuvarlak üstten auta gitti.
8. dakikada Fedida'nın şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağın ağlara gitmesini önledi.
Gol 9. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içindeki pasının ardından Kerem Aktürkoğlu topu ağlara gönderdi. 0-1.
14. dakikada Sualehe'nin şutunda, kaleci Muslera topu kurtardı.
20. dakikada Bristric'in attığı gol, daha önce Nelsson'a faul yaptığı gerekçesiyle iptal edildi.
27. dakikada kornerin ardından Mertens'in ortasında ceza alanı içinde Abdülkerim Bardakçı'nın kafa vuruşunda, kaleci Vidovsek gole izin vermedi.
36. dakikada Bakambu'nun ceza sahası içinden şutunda, savunmadan seken top kornere gitti.
40. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun şutunda, top direğin yanından auta gitti.
44. dakikada Rui Pedro'nun ceza sahası dışındaki vuruşunda, top üstten auta çıktı.
Müsabakanın ilk yarısı Galatasaray'ın 1-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarının önemli anları
Gol 48. dakikada Mertens, ceza sahasına koşu yapan Barış Alper’e pasını aktarırken kaleci Vidovsek ayaklarıyla topu çeldi. Meşin yuvarlağı önünde bulan Mertens’in vuruşunda top ağlara gitti. 0-2
52. dakikada ceza sahası içinde Barış Alper ile paslaşan Bakambu’nun yakın mesafeden şutunda kaleci Vidovsek, topu çelerken seken topu savunma uzaklaştırdı.
57. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazdan Mertens’in kullandığı serbest vuruşta arka direkte Abdülkerim Bardakcı kafayla topu filelere gönderdi. Hakem Andreas Ekberg, uyarı sonrası VAR monitöründe pozisyonu izleyerek ofsayt kararı verdi.
66. dakikada topu kazanan Sacha Boey, sağ çaprazdan ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta top kaleci Vidovsek’te kaldı.
70. dakikada Bakambu’dan topu kazanan Muhamedbegovic, ceza sahası dışından yaptığı vuruşta top az farkla dışarı gitti.
Gol 90+1. dakikada Kerem’in sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Halil Dervişoğlu’nun ceza sahasında iyi yükseleerek meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 0-3
90+3. dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Kaan Ayhan’ın serbest vuruşta doğrudan kaleye gönderdiği topu kaleci Vidovsek kornere çeldi.
Müsabaka Galatasaray'ın 3-0 üstünlüğüyle tamamlandı.
Olimpija: Matevz Vidovsek, Jorge Silva, Marcel Ratnik, Ahmet Muhamedbegovic, David Sualehe, Rui Pedro (Aldin Jakupovic dk. 86), Saar Fadida (Nemanja Motika dk. 46), Timi Elsnik, Ivan Posavec (Nemanja Gavric dk. 77), Svit Seşlar (Mustafa Nukic dk. 86), Admir Bristric (Pedro Lucas Schwaizer dk. 65)
Galatasaray: Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş (Leo Dubois dk. 63), Berkan Kutlu, Sergio Oliveira (Kaan Ayhan dk. 87), Barış Alper Yılmaz (Halil Dervişoğlu dk. 86), Dries Mertens (Yunus Akgün dk. 75), Kerem Aktürkoğlu, Cedric Bakambu (Mauro Icardi dk. 75)
Gol: Kerem Aktürkoğlu (dk. 9), Mertens (dk. 48), Halil Dervişoğlu (dk. 90+1) (Galatasaray)
Sarı kart: Sergio Oliveira, Halil Dervişoğlu (Galatasaray), Motika, Aldin Jakupovic (Olimpija Ljubljana)
Stat:Stozice
Hakemler: Andreas Ekberg, Marcus Lundgren Klitte, Niklas Nyberg