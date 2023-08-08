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Spor
TRT SPOR 08.08.2023 19:37

Fransa Fas'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası son 16 turunda Fransa, Fas'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finalde Avustralya'nın rakibi oldu.

Fransa Fas'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi
[Fotograf: TRT SPOR]

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Hindmarsh Stadı'nda oynanan maçta Fransa, 15. dakikada Kadidiatou Diani, 20. dakikada Kenza Dali, 23 ve 70. dakikalarda Eugenie Le Sommer'in golleriyle Fas'ı 4-0 mağlup etti.

Fransa bu sonuçla çeyrek finalde Avustralya'nın rakibi oldu.

Çeyrek final maç programı TSİ şöyle:

11 Ağustos Cuma:

04.00 İspanya-Hollanda

10.30 Japonya-İsveç

12 Ağustos Cumartesi:

10.00 Avustralya-Fransa

13.30 İngiltere-Kolombiya 

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