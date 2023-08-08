Fransa Fas'ı 4-0 gibi farklı bir skorla mağlup ederek çeyrek finale yükseldi

Avustralya ile Yeni Zelanda'nın ortaklaşa ev sahipliği yaptığı 2023 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nda heyecan devam ediyor.

Hindmarsh Stadı'nda oynanan maçta Fransa, 15. dakikada Kadidiatou Diani, 20. dakikada Kenza Dali, 23 ve 70. dakikalarda Eugenie Le Sommer'in golleriyle Fas'ı 4-0 mağlup etti.

Fransa bu sonuçla çeyrek finalde Avustralya'nın rakibi oldu.

Çeyrek final maç programı TSİ şöyle:

11 Ağustos Cuma:

04.00 İspanya-Hollanda

10.30 Japonya-İsveç

12 Ağustos Cumartesi:

10.00 Avustralya-Fransa

13.30 İngiltere-Kolombiya