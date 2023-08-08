Açık 28.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 08.08.2023 18:53

Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'da

Beşiktaş'ın transfer görüşmelerini yürüttüğü İngiliz futbolcu Alex Oxlade-Chamberlain, İstanbul'a geldi.

Alex Oxlade-Chamberlain Beşiktaş için İstanbul'da
[Fotograf: TRT SPOR]

Son olarak İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen serbest oyuncu statüsündeki Chamberlain, Londra'dan kalkan tarifeli uçakla İstanbul Havalimanı’na ulaştı.

Beraberindekilerle havalimanından ayrılan 29 yaşındaki orta saha oyuncusunun sağlık kontrollerinin ardından siyah-beyazlı kulüple sözleşme imzalaması bekleniyor.

Kariyeri

Futbol kariyerine Southampton'da başlayan Chamberlain, 2011-2017’de Arsenal, 2017'den sonra da Liverpool'da top koşturdu. Premier Lig'de 235 müsabakada 20 gol kaydeden Jamaika asıllı İngiliz futbolcu, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise 51 karşılaşmada 9 kez fileleri havalandırdı.

Alex Oxlade-Chamberlain, kulüp kariyerinde birer kez UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Süper Kupa, FIFA Kulüpler Dünya Kupası ve Premier Lig şampiyonluğu yaşadı. Tecrübeli futbolcu, İngiltere Kupası'nı 4, İngiltere Lig Kupası'nı 1, İngiltere Süper Kupa'yı ise 3 kez kaldırdı.

İngiltere Milli Takımı'nın da formasını terleten Chamberlain, 35 müsabakada 7 kez gol sevinci yaşadı.

ETİKETLER
Beşiktaş Süper Lig Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
MKE Ankaragücü Renaldo Cephas'ı transfer etti
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
19:30
Devrilen tıra otomobil çarptı: 1 ölü
19:23
Artvin'de çıkan yangında 2 ev hasar gördü
18:23
Akçakoca'da denize girmek yasaklandı
18:13
CHP'nin Akbelen görüşme talebi Meclis'te reddedildi
18:08
Cumhurbaşkanı Erdoğan Müslüman Alimler Heyeti'ni kabul etti
17:49
Gaziantep'te ormanlara giriş yasağı uzatıldı
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
Çok sayıda taş bebek toplayan Antalyalı koleksiyoncu "müze kafe" açmayı hedefliyor
FOTO FOKUS
Kömür işletmesinde hortum
Kömür işletmesinde hortum
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ