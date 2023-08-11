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Spor
AA 11.08.2023 09:38

Futbolda haftanın programı

Süper Lig ve 1. Lig'de ilk hafta mücadelesi yarın yapılacak maçlarla başlayacak

Futbolda haftanın programı
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde haftanın programı şöyle:

Süper Lig

Bugün:

21.00 Trabzonspor-Antalyaspor (Papara Park)

Yarın:

19.15 Kasımpaşa-MKE Ankaragücü (Recep Tayyip Erdoğan)

19.15 TÜMOSAN Konyaspor-İstanbulspor (Konya Büyükşehir Belediye)

21.45 Pendikspor-Atakaş Hatayspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)

21.45 Mondi Home Kayserispor-Galatasaray (RHG Enertürk Enerji)

13 Ağustos Pazar:

19.15 EMS Yapı Sivasspor-Yılport Samsunspor (Sivas 4 Eylül)

21.45 Yukatel Adana Demirspor-Çaykur Rizespor (Yeni Adana)

21.45 Fenerbahçe-Gaziantep FK (Ülker)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Corendon Alanyaspor-RAMS Başakşehir (Kırbıyık Holding)

21.00 VavaCars Fatih Karagümrük-Beşiktaş (Atatürk Olimpiyat)

Trendyol 1. Lig

Bugün:

21.00 Boluspor-Adanaspor (Bolu Atatürk)

Yarın:

17.00 Ankara Keçiörengücü-Eyüpspor (Aktepe)

19.15 Bitexen Giresunspor-Bodrumspor FK (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Kocaelispor-Manisa FK (Kocaeli)

13 Ağustos Pazar:

17.00 Tuzlaspor-Ahlatcı Çorum FK (Sancaktepe 15 Temmuz)

17.00 Gençlerbirliği-Ümraniyespor (Aktepe)

19.15 Erzurumspor FK-Teksüt Bandırmaspor (Çotanak Spor Kompleksi)

21.45 Göztepe-Sakaryaspor (Spor Toto Akhisar)

14 Ağustos Pazartesi:

21.00 Astor Enerji Şanlıurfaspor-Altay (11 Nisan)

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