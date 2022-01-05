Haber Giriş: 5 Ocak 2022 Çarşamba 10:32Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Tekvando Şampiyonası Konya'da yapılacak
Türkiye Tekvando Federasyonunun 2022 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Tekvando Şampiyonası, Konya'da düzenlenecek.
Federasyonun açıklamasına göre, şampiyona 18-22 Ocak'ta Selçuklu Belediyesi Uluslararası Spor Salonu'nda yapılacak.
Salgın önlemleri dikkate alınarak düzenlenecek organizasyon, erkekler ve kadınlarda 8'er sıklette gerçekleştirilecek.
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