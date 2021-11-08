Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belgrat'ta düzenlenen şampiyonanın son gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı, repesajdan gelen Özbek rakibi Rustam Shodiev'i 13-2 sayı tuşuyla yenerek üçüncü oldu.

Türkiye organizasyonda 2'si gümüş, 8'i bronz 10 madalya elde etti.