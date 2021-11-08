Haber Giriş: 8 Kasım 2021 Pazartesi 03:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Sırbistan'da 10 madalya elde etti
[Fotoğraf: AA]
Sırbistan'da düzenlenen 23 Yaş Altı Dünya Güreş Şampiyonası sona erdi. Türkiye organizasyonda 2'si gümüş, 8'i bronz 10 madalya elde etti.
Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Belgrat'ta düzenlenen şampiyonanın son gününde 92 kiloda Erhan Yaylacı, repesajdan gelen Özbek rakibi Rustam Shodiev'i 13-2 sayı tuşuyla yenerek üçüncü oldu.
Türkiye organizasyonda 2'si gümüş, 8'i bronz 10 madalya elde etti.
Etiketler: Avrupa Güreş Şampiyonası Milli Sporcular
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