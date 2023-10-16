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Spor
İHA 16.10.2023 13:32

Türkiye Satranç Turnuvası’nın kazanları belli oldu

Tuzla Belediyesi tarafından bu yıl Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak düzenlenen ve Türkiye’nin her yerinden yaklaşık 700 sporcunun katılımıyla gerçekleşen 7. Türkiye Satranç Turnuvası’nda, dereceye giren oyunculara ödülleri takdim edildi.

Türkiye Satranç Turnuvası’nın kazanları belli oldu
[Fotograf: İHA]

Tuzla Belediyesi’nin Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde 14-15 Ekim tarihleri arasında düzenlediği turnuva kapsamında 81 ilden her yaştan satrançsever bir araya geldi.

Turnuvanın gerçekleştiği Tuzla Mimar Sinan İlkokulu Spor Salonu’nda düzenlenen ödül törenine, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Çelikel, Türkiye Satranç Federasyonu İl Yöneticileri ve ilçe temsilcisi, sporcular ve aileleri katıldı.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

“Türkiye’nin birçok ilinden satrançseverleri tuzlamızda ağırladık”

Sporun bedensel olduğu kadar zihinsel gelişim açısından da çok önemli olduğunu söyleyen Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı, dereceye giren tüm yarışmacıları tebrik etti.

Başkan Yazıcı, “Cumhuriyet’in 100’üncü yılında 7’ncisini düzenlediğimiz Türkiye Satranç Turnuvası kapsamında Türkiye’nin birçok ilinden satrançseverleri Tuzlamızda ağırladık. Her yaştan yarışmacının katıldığı turnuvamız çocuklarımızın gelişimi açısından çok büyük önem arz ediyor. Kazananları tebrik ediyorum.” dedi.

Türkiye Satranç Turnuvası’nda dereceye giren isimler:

7 yaş - 1 Imangalı Zhassulanuly
7 yaş - 2 Batı Uras Hersek
7 yaş - 3 Taha Eren Şimşek
8 yaş - 1 Alp Emre Erol
8 yaş - 2 Ali Mete Dere
8 yaş - 3 Tuna Efe Çelikel
9 yaş - 1 Ela Zeynep Doğan
9 yaş - 2 Ali Yılmaz
9 yaş - 3 Kadirhan Köse
10 yaş - 1 Neris Hatuk
10 yaş - 2 Asya Karbo
10 yaş - 3 Hüseyin Kerem Güven
U14 - 1 Ayaz Toğay
U14 - 2 Atahan Kaplan
U14 - 3 Mert Angın
A - 1 Kerem Erten
A - 2 Egehan İpek
A - 3 Bahadır Özen
B - 1 Berke Talha Gürel
B - 2 Oğuzhan Bacak
B - 3 Cemal Arda Bilir
C - 1 Ece Bıyıkcı
C - 2 Mustafa Güçlü Deneç
C - 3 Fatih Ayberk Kayalı
D - 1 Aytaç Anıl Balta
D - 2 Ahmet Oğuzhan Çizer
D - 3 Ekin Aytekin
U18 - 1 Barış Özkan
U18 - 2 Yusuf Deniz Karali
U18 - 3 Kerem Yalçın

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