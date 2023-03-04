Ortaokul öğrencisi 11 yaşındaki Özpolat ve ailesi hayırseverlerin evine, lise öğrencisi 16 yaşındaki Çoşgun ise akrabalarının yanına yerleşti.

Sporcular, Kick Boks İl Temsilcisi de olan antrenör Ahmet Cebir ve Dünya Gençler Kick Boks Şampiyonu Cemren Temizel eşliğinde, Rize Gençlik Merkezi'nde antrenmanlara başladı.

Ahmet Cebir, Türkiye'nin çok zor bir dönemi atlatmak için el birliği ile çalıştığını söyledi. Cebir, devlet ve milletin bu noktada ciddi bir mücadele ortaya koyduğunu vurguladı.

"Biz de kardeşlerimizin Türkiye şampiyonası öncesinde antrenmansız kalmamaları, spordan kopmamaları için elimizden geleni yapıyoruz. Hamza kick boks, miraç muaythai yapıyor. Birbirine yakın sporlar. İkisi içinde maçlara kadar elimizden geleni yapacağız. Onların tekrar spordan uzak kalmamaları, spor sayesinde hayata tutunmaları için elimizden geleni yapacağız."

[Fotoğraf: AA]

Cemren Temizel ise depremin ardından ellerinden gelenden fazlasını yapmak için gayret gösterdiklerini ifade etti.

Temizel, depremzede sporculara katkı vermenin kendilerini mutlu ettiğini anlattı.

"Bizim onlara, onların da bize katkısı olacak. Birlikte çalışarak üstesinden geleceğimize inanıyorum. İstikrarlarını bozmasınlar. Bizimle birlikte spor aşkına tutunsunlar. Bizimle olsun ya da olmasın, buralarda olmalarından mutluluk duyuyoruz. İnşallah bu zorlu süreçler geçtiği zaman sporun gücü ile turnuvalara, maçlara devam edeceğiz."

[Fotoğraf: AA]

Özpolat: Ne olursa olsun hareketli, güçlü olacağım

Türkiye Kick Boks Şampiyonasında 28 kiloda birinciliği bulunan Hamza Özpolat, yaşananların ardından çalışarak kendini toparlayacağını söyledi.

Özpolat, Malatya'daki evlerinin depremde hasar gördüğünü dile getirdi.

"Depremden uzakta antrenmanlara başladığım için kendimi iyi hissediyorum. Hocam iyi, antrenmanlar iyi, çabuk alıştım, teşekkür ediyorum. Malatya'da beni bu spora başlatan Yakup hocama da teşekkür ederim. O olmasaydı bugün burada olamayacaktım."

[Fotoğraf: AA]

Özpolat, deprem öncesi mücadele edeceği maçlarla ilgili hayalleri olduğunu belirtti.

"Deprem olmasaydı İstanbul'a gidip milli sporcu olacaktım. Hayalimde dünya birinciliği vardı. Urfa'daki Türkiye şampiyonasında birinci oldum. Aradan bir hafta geçti deprem oldu. Ardından buraya geldim ve çalışmalara başladım. İnşallah daha güzel olur. İstanbul'daki Türkiye şampiyonasını bekliyorum. Kazanırsam milli olacağım, olunca çok sevinirim. Ardından dünya birinciliğine oynayacağım. Ne olursa olsun hareketli, güçlü olacağım."

Hamza Özpolat, bir gün yeniden Malatya'ya döneceğine ve orada çalışmalarını sürdüreceğine inandığını sözlerine ekledi.

[Fotoğraf: AA]

Çoşgun: Sporla beraber yaşadıklarımı unutuyorum

Hatay'dan gelen Miraç Çoşgun, depremde evlerinde hasar oluştuğunu, çalıştığı spor salonunun ise yıkıldığını söyledi.

"Hedeflerim büyük ama biraz bekleyeceğim. Sorun etmemeye çalışıyorum. Önce Türkiye, ardından dünya şampiyonasına katılmayı çok istiyorum. Sporla beraber yaşadıklarımı unutuyorum. Spor yapmadığımda, düşündüğümde stres oluyorum. Spor ile üzerimdeki baskıyı stresi atıyorum."