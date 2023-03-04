Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 16:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Giresunspor Konyaspor'a konuk olacak
[AA arşiv]
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında Bitexen Giresunspor, 5 Mart Pazar günü deplasmanda Arabam.com Konyaspor ile karşılaşacak.
Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda 16.00'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Erkan Özdamar yönetecek.
Ligde 22 maçta 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 11 mağlubiyetle 21 puan toplayıp 17. sırada bulunan Bitexen Giresunspor, 7 maçlık galibiyet hasretine son verip alt sıralardan uzaklaşmak istiyor.
Karadeniz temsilcisi, bugün havayolu ile Konya'ya hareket edecek.
Etiketler: Giresunspor Konyaspor Süper Lig
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