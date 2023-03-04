Gönüllülerin, spor eğitmenlerinin, sosyologların, psikologların, sanatçıların ve tiyatro oyuncularının aktif katılımı ile gerçekleşen organizasyonda birçok spor ve sanat etkinlikleri düzenleniyor.

[Fotoğraf: AA]

"İyilik Kupası" sanatçı ve sporcular tarafından veriliyor

Hareket Spor Kulübü Başkanı Serkan Demirel, depremzede çocuklara yönelik, afetlerin oluşturduğu olumsuzlukların aşılmasını sağlama adına çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

"Bilek güreşi, mendil kapmaca, çuval yarışı, halat çekme, gibi geleneksel sportif oyunların yanı sıra futbol, mini golf, badminton, voleybol, bocce, tırmanma duvarı gibi eğlendirici aktiviteler mangala, satranç, dama ve benzeri zeka oyunları ile bireysel ve takım halinde gerçekleştirilen etkinliklerde birinci seçilen çocuklara 'İyilik Kupaları' bölgeye davet edilecek ünlü sanatçı ve sporcular tarafından takdim ediliyor."

[Fotoğraf: AA]

"İyilik Kupası", bireysel değil, takım olarak veriliyor

Demirel, depremlerin yol açtığı yaraların hep birlikte sarılacağını söyledi.

"Depremzede çocuklarımız akşam saatlerinde ailelerinde katılımı ile gerçekleştirilen tiyatro gösterimleri, hacivat-karagöz temsilleri ve drama etkinliklerini birlikte izliyor ve 'İyilik Kupaları' bireysel olarak değil daha fazla çocuğun mutlu olması amacıyla takım olarak verilerek, birlikteliğin önemini vurgulanıyor."

[Fotoğraf: AA]

"İyilik Kupası" ile 100 bin çocuğa ulaşılması hedefleniyor

Demirel, deprem bölgesindeki 8 ilde (Kahramanmaraş-Hatay-Adıyaman-Malatya-Osmaniye-Adana-Gaziantep-Osmaniye) "Kaybedenin olmadığı kupa" mottosuyla gerçekleştirilen "İyilik Kupası" projesiyle 100 bini aşkın çocuğa ulaşmanın hedeflendiğini aktardı.

[Fotoğraf: AA]

Demirel, projenin ilk gününden bu yana alandaki çocukların etkinliklere coşkuyla katıldığını belirtti.

"İyilik Kupası' projesinden sonra da deprem bölgesinde kulüp olarak devamlı çocuklarımızın yanında olacak, onlarla sportif faaliyetlere devam edeceğiz. Amacımız, depremden etkilenen kardeşlerimizi biraz olsun dinlendirmek, daha güzel zaman geçirmelerini sağlamak ve yüzlerini güldürmek."