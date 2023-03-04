Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan müsabakayı Ümit Öztürk yönetti.

Diagne hat-trick yaparak maça damga vuran isim olurken Pirlo'nun öğrencileri maçtan 4-3 galip ayrıldı. İstanbul ekibi yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Sivasspor'da ise oyuna sonradan dahil olan Leke James uzatma dakikalarında attığı gol beraberlik için yeterli olmadı.

Fatih Karagümrük'e galibiyeti getiren golleri 45+4, 53 ve 80. dakikalarda Diagne ile 69. dakikada Ozdoev kaydetti.

[Fotoğraf: İHA]

Sivasspor'un gollerini ise 27. dakikada Caicedo, 90+1. dakikada Batuhan Şen kendi kalesine ve 90+6. dakikada James kaydetti.

Bu skorla VavaCars Fatih Karagümrük, ligde oynadığı son 8 maçta mağlup olmadı. Andrea Pirlo'nun öğrencileri bu süreçte 4 galibiyet, 4 beraberlik elde etti ve puanını 29'a çıkardı.

Sivasspor ise 24 puanda kaldı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında Sivas'ta oynanan mücadele golsüz beraberlikle sonuçlanmıştı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

Karşılaşmada ilk tehlikeli atak 18. dakikada Fatih Karagümrük'ten geldi. Ozdoev'in pasında ceza sahası yayı üzerinde topu kontrol eden Bertolacci, ara pasında meşin yuvarlağı Diagne'yle buluşturdu. Bu futbolcunun penaltı noktası üzerinden yerden şutunda kaleci Ali Şaşal Vural uzanarak topu kontrol etmeyi başardı.

19. dakikada Demir Grup Sivasspor gole yaklaştı. Saiz'in pasında ceza yayı üzerinde topla buluşan Caicedo, müsait pozisyondaki Hakan Arslan'ı gördü. Bu futbolcunun ceza sahası dışından sert şutunda meşin yuvarlak az farkla yandan auta gitti.

20. dakikada sağ ceza sahası sağ çizgisinde topla buluşan Colley'in ceza yayına gönderdiği pasta Ozdoev yerden sert vurdu. Ali Şaşal Vural'dan seken topu kale sahası içinde Diagne tamamlamak istedi ancak kaleci Ali Şaşal Vural bir kez daha müdahale ederek meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

[Fotoğraf: AA]

GOL - 27. dakikada Demir Grup Sivasspor golü buldu. Orta sahada topla buluşan Saiz, savunmanın arkasına hareketlenen Caicedo'ya ortaladı. Bu futbolcu kale sahası önünden düzgün bir kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. 0-1

GOL - 45+4. dakikada Fatih Karagümrük eşitliği yakaladı. Ricci'nin pasında ceza sahası çizgisi üzerinde topla buluşan Borini, rakibinden sıyrılıp sol çaprazdan son çizgiye indi. İtalyan oyuncu, kale sahası içinde müsait pozisyondaki Diagne'ye yerden gönderdi. Senegalli futbolcu düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı filelere gönderdi. 1-1

Karşılaşmanın ilk yarısı 1-1'lik beraberlikle tamamlandı.

[Fotoğraf: İHA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - Karşılaşmanın ikinci yarısına Fatih Karagümrük hızlı başladı. 53. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında kazanılan serbest vuruşta Ricci arka direğe ortaladı. Bu noktada iyi yükselen Diagne, kale sahası çizgisi üzerinden kafayla topu filelere göndererek takımını öne geçirdi. 2-1.

64. dakikada VavaCars Fatih Karagümrük gole yaklaştı. Bertolacci'nin ara pasında ceza sahasına giren Fabio Borini, bekletmeden yerden şutunu çekti. Meşin yuvarlak direğe çarpıp oyun alanına geri döndü.

GOL - 69. dakikada Fatih Karagümrük farkı 2'ye çıkardı. Levent Mercan'ın uzun taç atışında yükselen Diagne kafayla pasını penaltı noktası üzerine gönderdi. Savunmanın arasına hareketlenen Ozdoev bekletmeden sert bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1.

GOL - 80. dakikada Diagne, maçta 3. golünü kaydetti. Adem Ljajic'in uzun pasında sol kanatta topla buluşan Senegalli futbolcu, Charisis'ten sıyrılıp ceza sahası içine girdi. Bu futbolcunun çaprazdan yaptığı plase vuruşta, üst direğe çarpan meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-1.

[Fotoğraf: AA]

87. dakikada Demir Grup Sivasspor, Erdoğan Yeşilyurt'la hızlı çıkarken, Ricci'nin arkadan müdahalesi sonrasında hakem Ümit Öztürk, İtalyan oyuncuya direkt kırmızı kart gösterdi. Ancak VAR uyarısı sonrasında pozisyonu tekrar izleyen Öztürk, 89. dakikada kırmızı kartı iptal ederek Ricci'ye sarı kart gösterdi.

GOL - 90+1. dakikada Demir Grup Sivasspor farkı 2'ye indirdi. Paslaşılarak kullanılan korner atışında Erdoğan Yeşilyurt sağdan ceza sahasına ortaladı. Goutas'ın kafayla arka direğe gönderdiği ortada James vurmak isterken, kaleci Batuhan'ın müdahalesiyle top filelere gitti. 4-2.

GOL - 90+6. dakikada konuk ekip farkı bire indirdi. Sol kanatta topla buluşan Uğur Çiftçi, kale sahası önüne ortaladı. Kale sahası çizgisi üzerine hareketlenen James, savunmanın arasından düzgün bir vuruş yaparak topu ağlarla buluşturdu. 4-3.

Karşılaşma Fatih Karagümrük'ün 4-3'lük üstünlüğü ile sona erdi.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Atatürk Olimpiyat

Hakemler: Ümit Öztürk, Aleks Taşçıoğlu, Osman Gökhan Bilir

VavaCars Fatih Karagümrük: Batuhan Şen, Biraschi, Rayyan Baniya, Dresevic, Levent Mercan, Bertolacci (Dk. 77 Shukurov), Ricci, Ozdoev (Dk. 77 Feghouli), Colley (Dk. 69 Llajic), Borini (Dk. 85 Lobjanidze), Diagne (Dk. 84 Colin Kazım)

Demir Grup Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Erdoğan Yeşilyurt, Goutas, Appindangoye (Dk. 90 Camara), Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Cofie (Dk. 66 Njie), Charisis, Saiz (Dk. 82 James), Gradel (Dk. 82 Alaaddin Okumuş), Caicedo (Dk. 90 Ahmed Musa)

Goller: Dk. 27 Caicedo, Dk. 90+1 Batuhan Şen (Kendi kalesine), Dk. 90+6 James (Demir Grup Sivasspor), Dk. 45+4, Dk. 53 ve Dk. 80 Diagne, Dk. 69 Ozdoev (VavaCars Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Dk. 34 Borini, Dk. 73 Bertolacci, Dk. 89 Ricci (VavaCars Fatih Karagümrük), Dk. 40 Goutas (Demir Grup Sivasspor)

Andrea Pirlo: Takımımdan memnunum ama son dakikalardan memnun değilim

Atatürk Olimpiyat Stadı’nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Fatih Karagümrük’te teknik direktör Andrea Pirlo, önemli bir galibiyet aldıklarını ve bu nedenle takımdan memnun olduğunu ama uzatma dakikalarında yenilen 2 golün kendilerini üzdüğünü dile getirdi.

Andrea Pirlo, skorun 4-1'e gelmesiyle rahatlamaları gerektiğinin altını çizdi.

"Topu çevirmemiz gerekiyordu. Bu yüzden biraz kızdım. Ama ritmimizi sürdürmeye devam edeceğiz. İyi bir takımız ve kazanmak istiyoruz. Son dakikalarda yaşadığımız durumu daha önce de yaşamıştık."

[Fotoğraf: AA]

Pirlo, Demir Grup Sivasspor karşısında hat-trick yaparak galibiyette önemli pay sahibi olan Diagne ve İtalyan oyuncu Ricci'nin performanslarını değerlendirdi.

"Diagne bizim forvetimiz. Ne kadar fazla şans üretirsek, Diagne de o kadar çok gol atar. Gollerine devam ediyor. Hedefimiz ona gol attırmak. Ricci kendi kalitesine yakışmayan maçlarla lige başladı ve sonra sakatlık yaşadı. Lige adapte olmaya çalıştı ve şu anda onun kalitesine yakışan bir performansa ulaşıyor. Geliştirebileceği yönler de var. Biz de bunun üzerine çalışıyoruz."

Sivasspor karşısında oyuna sonradan dahil olan Adem Ljajic ve Sofiane Feghouli hakkında da konuşan Pirlo, her iki oyuncunun da kendisi için çok önemli olduğunu ve maç ritimlerinin yükselmesi için çalıştıklarını belirtti.

Pirlo, rakipleri karşısında uyguladıkları farklı korner organizasyonlarına değindi.

"Her maçta rakibin aldığı pozisyonlara göre duran top denemeleri yapıyoruz. Biraz detaylarda istediklerimizi yapamadık. Kalecinin önünde blok oluşturacağımız şemalar çalışıyoruz. Her maçta bunları geliştirmeye çalışıyoruz."

Rıza Çalımbay: Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadelenin ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Rıza Çalımbay, karşılaşmanın kendileri adına şok etkisi oluşturduğunu söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Tecrübeli teknik adam, yenilen gollere dikkati çekerek böyle bir durum beklemediğini ifade etti.

Rıza Çalımbay, karşılaşmaya iyi başladıklarını ancak ikinci yarıda duran topları ve yan topları iyi karşılayamadıklarını dile getirdi.

"Bugünkü maçın özeti yediğimiz goller. Takımımın böyle goller yememesi gerekiyordu. Bize yakışmadı. Yediğimiz goller mağlup olmamıza neden oldu."

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, takımın yeni transferlerinden Saiz'in normalde forvet arkasında oynadığını ancak bu maçta kanat oynadığını sözlerine ekledi.

"Saiz, Beşiktaş maçında gol attı, bu maçta attırdı. Ama bu değil, daha da iyi olması gerekiyor. Zamanla olacak. Bunun yanında bir konuya daha değinmek istiyorum. Sivas'ta kar kış olduğu için hazırlık maçı yapma şansımız olmadı. Koca boşlukta en az 2-3 maç yapmamız gerekiyordu ama şansımız olmadı. Bunu yapabilseydik daha hazır gelebilirdik. İnşallah daha iyi olacağız."