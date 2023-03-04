Haber Giriş: 4 Mart 2023 Cumartesi 15:46Son Güncelleme: Kaynak: AA
Altınordu son 6 deplasman maçından puan çıkaramadı
[Fotograf: AA]
Spor Toto 1. Lig'de deplasmanda Pendikspor'a 2-1 mağlup olan Altınordu, dış sahadaki puan hasretini 6 maça çıkardı.
Bu sezon dış sahada 11. maçını geride bırakan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.
Deplasmanda 10. haftada Altaş Denizlispor'u 2-1'lik skorla geçen Altınordu daha sonra 6 dış saha maçını da kaybetti. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan İzmir ekibinin son 13 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.
Ara transfer döneminde takıma katılan Ali Özgün, Gençlerbirliği maçından sonra Pendikspor filelerini havalandırarak 2. golüne imza attı.
Altınordu, 25. hafta mücadelesinde 7 Mart Salı günü diğer İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.
Etiketler: İzmir
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