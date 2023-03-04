Bu sezon dış sahada 11. maçını geride bırakan İzmir temsilcisi bu müsabakalarda 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Deplasmanda 10. haftada Altaş Denizlispor'u 2-1'lik skorla geçen Altınordu daha sonra 6 dış saha maçını da kaybetti. Son haftalarda istediği sonuçları alamayan İzmir ekibinin son 13 karşılaşmada sadece 1 galibiyeti bulunuyor.

Ara transfer döneminde takıma katılan Ali Özgün, Gençlerbirliği maçından sonra Pendikspor filelerini havalandırarak 2. golüne imza attı.

Altınordu, 25. hafta mücadelesinde 7 Mart Salı günü diğer İzmir temsilcisi Göztepe'yi konuk edecek.