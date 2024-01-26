Türkiye Kupası'nın son 16 turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programını duyurdu.
TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşma programı şu şekilde:
6 Şubat Salı:
14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor
17.30 MKE Ankaragücü-Anagold24 Erzincanspor
20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor
7 Şubat Çarşamba:
14.30 EMS Yapı Sivasspor- TÜMOSAN Konyaspor
17.30 RAMS Başakşehir FK-Atakaş Hatayspor
20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe
8 Şubat Perşembe:
17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor
20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş