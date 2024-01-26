Türkiye Kupası'nın son 16 turu programı açıklandı

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşma programı şu şekilde:

6 Şubat Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold24 Erzincanspor

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor- TÜMOSAN Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir FK-Atakaş Hatayspor

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş