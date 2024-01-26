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Spor
TRT Haber 26.01.2024 17:15

Türkiye Kupası'nın son 16 turu programı açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu müsabakalarının programı belli oldu.

Türkiye Kupası'nın son 16 turu programı açıklandı
[Fotograf: AA]

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nun programını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre Türkiye Kupası'nda son 16 turu karşılaşma programı şu şekilde:

6 Şubat Salı:

14.30 VavaCars Fatih Karagümrük-Yılport Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü-Anagold24 Erzincanspor

20.45 Galatasaray-Teksüt Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba:

14.30 EMS Yapı Sivasspor- TÜMOSAN Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir FK-Atakaş Hatayspor

20.45 Gaziantep FK-Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği-Trabzonspor

20.45 Bitexen Antalyaspor-Beşiktaş

Türkiye Kupası'nın son 16 turu programı açıklandı

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