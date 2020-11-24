Türkiye Kupası'nda daha önce de Sarıyer'i eleyen Turgutluspor'a galibiyet ve turu getiren golleri 8. dakikada Muhammet Beşir ve 68. dakikada Sinan Özkara kaydetti.

Süper Lig'de 8 maçta tek galibiyetle düşme hattında kalan, kupada da erken havlu atan Denizlispor'un tek golünü 52. dakikada Sacko attı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve TFF 2. Lig temsilcisi Turgutluspor, Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor'u 2-1 yenerek adını bir üst tura yazdırdı.

[Fotoğraf: AA]

İLK YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 8. dakikada konuk ekip Turgutluspor öne geçti. Savunmada Leismann'ın hatasıyla topu kapan Muhammet Beşir, kaleciyle karşı karşıya kaldı. Muhammet Beşir'in ceza sahası içinde yaptığı vuruşta top filelerle buluştu. 0-1.

9. dakikada gelişen Denizlispor atağında, Sacko sağ kanattan çizgiye inerek ortayı yaptı. Alihan’ın ceza sahası içinde yükselerek yaptığı kafa vuruşunda kaleci Can, uyu uzanarak topu köşeden kurtardı.

12. dakikada Sacko'nun sağ kanattan ortasında Mesanovic'in topukla yaptığı şık dokunuş, savunmaya çarpıp kornere gitti.

26. dakikada Sacko sağ kanattan etkili ortaladı. Mesanovic’in gelişine yaptığı vuruşta meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı gitti.

41. dakikada Sacko’nun sağ kanattan yaptığı ortaya uyu yükselen Alihan kafayı vurdu. Top üstten auta çıktı.

[Fotoğraf: AA]

İKİNCİ YARININ ÖNEMLİ ANLARI

GOL - 52. dakikada skor eşitlendi. Sagal sol kanattan çizgiye inip yerden ortaladı, ceza sahası içinde topla buluşan Sacko’nun vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 1-1.

55. dakikada Özer’in savunma arkasına gönderdiği uzun pasta topa buluşan Sagal’ın sert şutunu kaleci kurtardı. Dönen topu savunma uzaklaştırdı.

GOL - 68. dakikada Turgutluspor maçta yeniden öne geçti. Samet'in kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Sinan Özkara kafayı vurup topu filelerle buluşturdu. 1-2.

75. dakikada Sagal’ın ortasında ceza sahası içinde Varela’nın gelişine yaptığı vuruş az farkla yandan auta çıktı.

83. dakikada Sagal’ın kullandığı köşe vuruşunun ardından ceza sahası içinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Muhammet Özkal’ın yerden şutu kalecide kaldı.

87. dakikada sol kanattan çizgiye inen Mert yerden ortaladı. Ceza sahasında Samet'in yaptığı vuruş üstten auta gitti.

Maçta başka gol olmayınca Turgutluspor 2-1'lik galibiyetle tur atlayan taraf oldu.

[Fotoğraf: İHA]

Stat: Denizli Atatürk

Hakemler: Kadir Sağlam, Kemal Elmas, Anıl Usta

Yukatel Denizlispor: Cenk Gönen, Muhammet Özkan, Bakalorz, Murawski, Sacko, Mesanovic, Bergdich, Varela, Özer Özdemir, Alihan Kalkan (Dk. 46 Sagal) , Leismann

Turgutluspor: Can Sevinç, Sinan Özkara, Samed Hakan Kılıç, Muhammet Beşir (Dk. 72 Mehmet Kuruoğlu), Mete Sevinç, Emre Nasuh (Dk. 57 Mert Özyıldırım), Muhammet Haşim Çoban, Ferhat Katipoğlu (Dk. 57 Marvin Sinan Büyüksakarya), Emre Keskin, Muhammed Rıdvan Özdemir (Dk. 64 Samet Günhan), Burak Yılmaz

Goller: Dk. 8 Muhammet Beşir, Dk. 69 Sinan Özkara (Turgutluspor), Dk. 53 Sacko (Yukatel Denizlispor)

Sarı kartlar: Dk. 31 Bakalorz (Yukatel Denizlispor), Dk. 60 Muhammed Rıdvan Özdemir, Dk. 81 Sinan Özkara (Turgutluspor)

Robert Prosinecki: Ağır bir mağlubiyet oldu

Turgutluspor'a 2-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Robert Prosinecki, Denizli Atatürk Stadı'nda oynanan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kupadan elendikleri için üzgün olduklarını ifade etti.

Prosinecki, maçla ilgili çok fazla konuşmak istemediğini vurguladı.

"Kulübümüz ve bizim için ağır bir mağlubiyet oldu. Bunun tabii ki de sonuçları olacaktır. Bununla alakalı gereken konuşmaları başkanımız ve yöneticilerimizle yapacağız. Ondan sonra hızlı bir şekilde verilen kararı paylaşacağız. Bireysel hatalardan bir gol yedik. Sonrasında eşitlik golünü attık. Top bizdeyken topu kornere attık ve kornerden ikinci golü yedik. Maçta öne geçmeyi de hak etmedik. Kulüple konuşup önümüze bakacağız."

İbrahim Cezayir: Güzel bir mücadeleyle bir üst tura çıktık

Turgutluspor Teknik Direktörü İbrahim Cezayir ise maçı kazanan oyuncularını gönülden kutladığını söyledi. Cezayir, maçı muhteşem bir oyunla hak ederek kazandıklarını anlattı.

"Denizlispor'da çok iyi mücadele etti. Onlarda maçı kazanmak için iyi bir oyun oynadılar. Bence bugün seyirciler çok şanslıydı ve keyifli bir maç izlediler. Bizim için bir üst tura çıkmak ayrı bir anlam kazandı. Oyuncularıma maç öncesinde 'Turgutluspor da lojistik ve tesis olarak yakın bir sürede Süper Lig takımı olabilir' diye açıklamalar yaptım. Onlar da sağ olsunlar inancın kuru bir sözcük olmadığını, eyleme dönüştürülebilecek çok önemli bir kavram olduğunu bizlere mücadeleleriyle gösterdiler. Güzel bir mücadeleyle bir üst tura çıktık."