Haber Giriş: 24 Kasım 2020 Salı 16:55Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı koronavirüse yakalandı
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın koronavirüs testi pozitif çıktı.
Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Musa Aydın'ın tedavisinin evde devam ettiği ve sağlık durumunun "son derece iyi" olduğu belirtildi.
"Türk güreşinin çok daha iyi yerlere gelmesi için gecesini gündüzüne katan Güreş Federasyonu Başkanımız Musa Aydın'a Allah'tan acil şifalar diliyoruz."
GEÇMİŞ OLSUN MUSA AYDIN— Türkiye Güreş Federasyonu Başkanlığı (@TRguresFed) November 24, 2020
Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın'ın Covid 19 testinin pozitif çıktığını büyük bir üzüntüyle öğrenmiş bulunmaktayız. Kendisinin tedavisi şu an evde sürmekte olup sağlık durumu son derece iyidir. pic.twitter.com/3vhjU20BlR
Etiketler: Koronavirüs
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