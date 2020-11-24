MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Fatih Mert, yönetim kurulunda bugün teknik direktör konusunu konuşacaklarını söyledi. Mert, en iyi kararı vermek istediklerini dile getirdi.

"Bu yüzden acele etmek istemiyoruz. Sağlıklı bir karar vererek, yapımıza, bütçemize uyacak, kadromuzu iyi analiz edebilecek bir teknik direktörle anlaşmak istiyoruz. Şu anda görüştüğümüz hiç kimse yok. Medyada çıkan hiçbir isimle görüşmedik. Trabzonspor maçına altyapıdaki hocalarımızla çıkacağız."

"İnce eleyip sık dokuyoruz"

Sarı-lacivertli kulübün başkanı Mert, kadro kalitelerinin şu anki pozisyonlarını yansıtmadığını vurguladı.

"Kadromuzun kalitesi şu anki pozisyonumuzu yansıtmıyor. Bizim kadromuz rakiplerimize göre daha ekonomik ancak bu kalitenin diğerlerinden aşağıda olduğunu göstermez. Kadro derinliğimiz de iyi. Maalesef şansızlıklar oldu. Hastalıklar etkiledi. Covid-19 nedeniyle iki maçta birçok eksikle mücadele ettik. Bizim kadar hastalık sayısı bir tek Hatayspor oldu. Bizim şansızlığımız hastalık geçiren oyuncularımızın ilk 11'de oynayan isimler olmasıydı. Hocamızın da demek ki oyuncularla bir uyum sorunu oldu. Onun da etkisi var. Sportif şansızlığımız da oldu. İlk 7 maçta yaşadığımız şansızlıklar ve sorunlar tekrarlanmasın diye, teknik direktör işini ince eleyip sık dokuyoruz."

"Trabzonspor karşısında galip geleceğimize inanıyoruz"

Fatih Mert, Süper Lig'in 10. haftasında 27 Kasım Cuma günü oynayacakları Trabzonspor maçını çıkış karşılaşması olarak görüyor. Mert, zorlu bir maça çıkacaklarını aktardı.

"Trabzonspor karşısında futbolcuların üzerlerine düşeni yapıp camiaya kendilerini affettireceklerini düşünüyorum. Kalitelerini göstereceklerdir. Bu hafta Trabzonspor karşısında galip geleceğimize inanıyoruz."