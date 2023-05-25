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Spor
TRT HABER / AA 25.05.2023 20:15

Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor

MKE Ankaragücü, Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında Medipol Başakşehir'i ağırlayor.

Türkiye Kupası'nda son finalist belli oluyor

Eryaman Stadı'nda saat 20.30'da başlayan karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetiyor.

İstanbul'da oynanan ilk karşılaşmayı uzatma dakikalarında attığı golle 1-0 kazanan Medipol Başakşehir, rakibi karşısında istediği skoru alarak adını finale yazdırmaya çalışıyor.

Karşılaşmanın 90 dakikası MKE Ankaragücü'nün tek farklı galibiyetiyle sonuçlanırsa, maç uzatmalara gidecek. Uzatmalar da sarı-lacivertlilerin tek farklı üstünlüğüyle biterse finale kalacak ekibi seri penaltı atışları belirleyecek.

Bu eşleşmenin galibi finalde Fenerbahçe'nin rakibi olacak. 11 Haziran 2023 Pazar günü oynanacak olan final müsabakası İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda saat 20.45'te başlayacak.

Takımların kupa serüveni

Türkiye Kupası'na 4. turdan katılan MKE Ankaragücü, sırasıyla Amed Sportif, Tuzlaspor, Beşiktaş ve Trabzonspor'u eleyerek adını yarı finale yazdırdı.

Kupaya 5. turdan dahil olan Medipol Başakşehir ise Göztepe, VavaCars Fatih Karagümrük ve Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi.

Stat: Eryaman

Hakemler: Ali Şansalan, Kemal Yılmaz, Süleyman Özay.

MKE Ankaragücü: Gökhan Akkan, Malcuit, Arda Kızıldağ, Mujakic, Kitsiou, Hasan Ali Kaldırım, Djokanovic, Diack, Beridze, Milson, Sowe.

Medipol Başakşehir: Muhammed Şengezer, Şener Özbayraklı, Duarte, Lima, Ömer Ali Şahiner, Biglia, Mahmut Tekdemir, Berkay Özcan, Januzaj, Serdar Gürler, Figueiredo.

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Medipol Başakşehir MKE Ankaragücü Türkiye Kupası
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