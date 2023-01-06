Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, karşılaşmalar 17, 18 ve 19 Ocak 2023 tarihlerinde oynanacak.

Sahası boş bırakılan müsabakaların hangi sahalarda oynanacağı daha sonra ilan edilecek.

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu maçları programı şu şekilde:

17 Ocak Salı:

14.30 Demir Grup Sivasspor - Teco Karacabey Belediye Spor (Stat henüz açıklanmadı)

17.30 Fraport TAV Antalyaspor - Yukatel Kayserispor (Corendon Airlines Park Antalya)

20.30 Corendon Alanyaspor - Galatasaray (Kırbıyık Holding)

18 Ocak Çarşamba:

14.30 Vavacars Fatih Karagümrük - Medipol Başakşehir (Stat henüz açıklanmadı)

17.45 MKE Ankaragücü - Beşiktaş (Eryaman)

20.30 Hangikredi Ümraniyespor - Trabzonspor (Ümraniye Şehir)

19 Ocak Perşembe:

17.30 Gaziantep FK - Arabam.com Konyaspor (Kalyon)

20.30 Fenerbahçe - Çaykur Rizespor (Ülker)