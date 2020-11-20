Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 4. tur maçlarında görev alacak hakemler şöyle:

24 Kasım Salı:

Gençlerbirliği-Kırşehir Belediyespor: Murat Erdoğan

Ankaraspor-Muğlaspor: Oğuzhan Çakır

Beypiliç Boluspor-Kahramanmaraşspor: Şevket Teker

Giresunspor-Niğde Anadolu FK: Oğuzhan Aksu

Yukatel Denizlispor-Turgutluspor: Kadir Sağlam

Fatih Karagümrük-Esenler Erokspor: Çağdaş Altay

Adanaspor-Sakaryaspor: Erhan Kutlu

Bursaspor-Karatay Termal 1922 Konyaspor: Yakup Özhan

Fenerbahçe-Sivas Belediyespor: Sarper Barış Saka

25 Kasım Çarşamba:

Royal Hastanesi Bandırmaspor-Darıca Gençlerbirliği: Ahmet Turan Timuroğlu

Tuzlaspor-Sultanbeyli Belediyespor: Oğuzhan Uğurlu

Ankara Keçiörengücü-Kocaelispor: Bayram Başkan

Yeni Malatyaspor-Etimesgut Belediyespor: Onur Özütoprak

İstanbulspor-Tarsus İdmanyurdu: Davut Dakul Çelik

Altınordu-Çorum FK: Alper Akarsu

Eskişehirspor-GMG Kastamonuspor: Ömer Faruk Turtay

Atakaş Hatayspor-Karacabey Belediyespor: Kutluhan Bilgiç

Gaziantep FK-Serik Belediyespor: Mustafa Kürşad Filiz

Adana Demirspor-Afjet Afyonspor: Alpaslan Şen

Fraport TAV Antalyaspor-Pendikspor: Direnç Tonusluoğlu

Çaykur Rizespor-Uşakspor: Emre Malok

26 Kasım Perşembe:

Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Ankara Demirspor: Bülent Birincioğlu

Kasımpaşa-Anagold 24Erzincanspor: Hakan Ceylan

Hes Kablo Kayserispor-Hekimoğlu Trabzon: Yiğit Arslan

İttifak Holding Konyaspor-Manisa FK: Ramazan Keleş

Göztepe-Kırklarelispor: Alper Çetin