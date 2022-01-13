Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye Futbol Federasyonu Lefter Küçükandonyadis'i andı
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), A Milli Takım'ın ve Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10. yılında andı.
TFF efsane futbolcu için internet sitesinden anma mesajı yayınladı.
"A Milli Takımı'mız ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz."
A Millî Takımımız ve Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu, 2018-2019 sezonuna adını vermekten onur duyduğumuz, Türk futbolunun 'Ordinaryüs'ü Lefter Küçükandonyadis'i vefatının 10. yıl dönümünde saygıyla anıyoruz. pic.twitter.com/TTkA8ygddc— TFF (@TFF_Org) January 13, 2022
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