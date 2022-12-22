Haber Giriş: 22 Aralık 2022 Perşembe 13:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türkiye, FIFA sıralamasında 44. sıraya yükseldi
A Milli Futbol Takımı, FIFA dünya sıralamasında bir basamak yükselerek 44'üncü oldu. Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.
FIFA, 2022 Dünya Kupası'nın ardından oluşan aralık ayı dünya sıralamasını açıkladı.
Kupada yer almayan Türkiye, 1465,38 puanla dünya sıralamasında bir basamak çıkarak 44'üncülüğe yerleşti.
Brezilya'nın liderliğini sürdürdüğü sıralamada Dünya Kupası şampiyonu Arjantin ikinci, turnuvanın finalisti Fransa ise üçüncü sıraya yükseldi.
En büyük çıkışı, 11'er basamak yükselen Avustralya (27. sıra) ve Dünya Kupası'nda yarı final oynayarak sürpriz yapan Fas (11. sıra) kaydetti.
Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 6 Nisan 2023'te açıklanacak.
Etiketler: A Milli Futbol Takımı
Son Haberler
- 15:02
- 15:01
- 14:51
- 14:48
- 15:00
Sıradaki Haber
Türk halteri 2022'de 104'ü altın 258 madalya kazandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz