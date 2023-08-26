Türkiye Dağcılık Federasyonunun Hakkari'deki tırmanış eğitimi sona erdi

Farklı illerden yaklaşık 110 dağcı ve antrenörün katılımıyla 19 Ağustos'ta başlayan eğitimde dağcılar, 2 günlük teorik eğitimin ardından Hakkari-Yüksekova arasında kalan Cilo Dağları eteklerindeki buzul alanında kamp kurdu.

Burada 5 gün süren uygulamalı eğitimde antrenörler, katılımcılara teknik malzemeleri tanıttı, buzulda tırmanış, emniyet alma ve iniş yapma konularında bilgiler verdi.

Eğitim, katılımcıların uygulamalı ve yazılı sınava tabi tutulmasıyla son buldu.

[Fotoğraf: AA]

TDF İl Temsilcisi Naci Ertunç, iki günlük teorik eğitimin ardından Kırıkdağ köyü Mergan Yaylası'nın batısındaki buzul alanında kamp kurduklarını söyledi.

Antrenörlerin tırmanış ve iniş tekniklerini anlattığı 5 günlük bir kurs düzenlendiğini belirten Ertunç, şunları kaydetti:

"Son gün yapılan uygulamalı sınavdan sonra kent merkezine döndük. Katılımcılar kent merkezinde yazılı sınava tabi tutuldu. Faaliyet çok güzel geçti. Burada kampın buzul alanına yakın olması ve kaya düşme riskinin bulunmaması bizim için önemli bir avantajdı. Başka yerlerde daha uzun sürede yapılan eğitimler burada daha kısa sürede verildi. Dağcılar, antrenörler bölgeden çok memnun kaldı. Federasyonumuzun ülkenin farklı illerinde düzenlediği kursların büyük bölümü artık burada düzenlenecek. Bu da bölge turizminin canlanmasına büyük katkı sağlayacak. Desteklerinden dolayı Valimiz Sayın Ali Çelik, Gençlik ve Spor İl Müdürü Emin Yıldırım ve Türkiye Dağcılık Federasyonu Başkanı Ersan Başar'a teşekkür ederiz."