Sakaryaspor'a Kongolu orta saha

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Slovenya 1. Lig takımlarından NK Bravo forması giyen orta saha oyuncusu Nsana Simon ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Simon." ifadeleri kullanıldı.
Simon, İsviçre Süper Ligi takımlarından St. Gallen 1879'da da forma giymişti.
Geçtiğimiz sezon Slovenya 1.Lig takımlarından NK Bravo forması giyen orta saha oyuncusu Nsana Simon ile sözleşme imzaladık.— Sakaryaspor (@Sakaryaspor) August 25, 2023
Hoş geldin Simon!#KenetlenSakarya pic.twitter.com/kF5UE3Qss8