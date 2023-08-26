Açık 30.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Spor
AA 26.08.2023 15:25

Sakaryaspor'a Kongolu orta saha

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Sakaryaspor, Kongolu orta saha oyuncusu 23 yaşındaki Nsana Simon'u transfer etti.

Sakaryaspor'a Kongolu orta saha

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçtiğimiz sezon Slovenya 1. Lig takımlarından NK Bravo forması giyen orta saha oyuncusu Nsana Simon ile sözleşme imzaladık. Hoş geldin Simon." ifadeleri kullanıldı.

Simon, İsviçre Süper Ligi takımlarından St. Gallen 1879'da da forma giymişti.


ETİKETLER
Sakarya Transfer Haberleri
Sıradaki Haber
Kerem Atakan Kesgin Fatih Karagümrük'e transfer oldu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:32
Esenler'de yangına giderken devrilen itfaiye aracındaki 2 personel yaralandı
16:18
Yerinde Dönüşüm Projesi'ne başvurular 200 bine yaklaştı
16:07
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs Rum kesimindeki camiye saldırıyı kınadı
15:57
Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti sürüyor
15:59
Antalya'da feci kaza: 2 kişi hayatını kaybetti
16:17
Meral Akşener: Her birimiz seçime ayrı ayrı girelim
Ağrı Ovası'ndaki arazilerde hububat üretimi yaygınlaşıyor
Ağrı Ovası'ndaki arazilerde hububat üretimi yaygınlaşıyor
FOTO FOKUS
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
SİPER Ürün-2'den ilk atışlı test
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ