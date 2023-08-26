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Spor
AA 26.08.2023 15:20

Kerem Atakan Kesgin Fatih Karagümrük'e transfer oldu

VavaCars Fatih Karagümrük, Beşiktaş forması giyen Kerem Atakan Kesgin'i kadrosuna kattı.

Kerem Atakan Kesgin Fatih Karagümrük'e transfer oldu

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 22 yaşındaki futbolcunun kiralık olarak kadroya dahil edildiği belirtilirken şu ifadeler kullanıldı:

"Beşiktaş'tan orta saha oyuncusu Kerem Atakan Kesgin'i kiralık olarak kadromuza kattık. Çeşitli yaş kategorilerinde birçok kez milli formayı giyme başarısı gösteren Kerem Atakan Kesgin'e hoş geldin der, yeni sezonda başarılar dileriz."

Beşiktaş'ın geçen sezon başında Sivasspor'dan kadrosuna dahil ettiği Kerem Atakan Kesgin, geçen sezon siyah-beyazlı formayla 12 resmi maçta 402 dakika süre aldı.


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