Down sendromlu judocular Trisome Oyunları'na hazırlanıyor

Bingöl'de yaşayan 17 yaşındaki Gülseren Bürkek ve 22 yaşındaki İbrahim Budak, Bingöl Özel Eğitim Uygulama Okulu'nun yönlendirmesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün desteğiyle bu spordaki yeteneklerini ortaya koydu.

Bu ay Ankara'da düzenlenen Özel Sporcular Down Judo Milli Takımı seçmelerini katılan Bürkek ve Budak, birinci olmayı başardı.

Azimleriyle aileleri ve öğretmenlerinin gururu olan özel sporcular, antrenörleri Nihat Özdemir'in yönetiminde antrenman yapıyor.

Çalışmalarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Çok Amaçlı Spor Salonu'nda sürdüren sporcular, Antalya'da gerçekleştirilecek 2024 Trisome Oyunları'nda şampiyonluğu hedefliyor.

[Fotoğraf: AA]

"Yetenekli sporcularımızı seçiyoruz"

Gençlik ve Spor İl Müdürü Mustafa Loğoğlu, bütün spor sahalarının Bingöllü vatandaşlara açık olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanlığının engelli sporculara yönelik "Mutlu Çarşamba" adlı projesinin olduğunu anımsatan Loğoğlu, proje kapsamında engelli öğrencilere yönelik her çarşamba günü aktivite düzenlediklerini belirtti.

[Fotoğraf: AA]

Loğoğlu, bu etkinliklerde çocuklar içerisinden kabiliyetli, yetenekli olanları seçtiklerini ifade etti.

"Yetenekli ve kabiliyetli çocuklarımızı profesyonel antrenörlerimiz eşliğinde antrenman yaptırıyoruz. Bunların neticesinde Türkiye şampiyonasına ve daha ileri düzeyde Avrupa, Balkan şampiyonalarına katılmaları için çok büyük gayret sarf ediyoruz. Down sendromlu İbrahim ve Gülseren, 11-13 Ağustos'ta Türkiye birincisi olarak milli takıma seçilme hakkını kazandı. Emeği geçenleri tebrik ediyorum. 2024'te hedefimiz çok büyük. Sporcularımız ümit ediyoruz ki dünya şampiyonu olarak Bingöl'ümüze dönecek."

[Fotoğraf: AA] [Fotoğraf: AA]

Aileler gururlu ve mutlu

Gülseren Bürkek'in annesi Hatice Bürkek, kızının şampiyon olduğunu duyduğunda çok heyecanlandığını anlattı.

"Madalyasını arkadaşlarına gösteriyor, 'Ben kazandım.' diyor. İnşallah bir daha kazanırlar ve dünya şampiyonu olurlar. Elimizden ne gelirse yapacağız."

İbrahim Budak'ın ablası Saadet Budak da judoya başladıktan sonra kardeşinde her anlamda gelişme olduğunu belirterek, mutlu ve gururlu olduklarını dile getirdi.