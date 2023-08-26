Milli güreşçi Rıza Kayaalp'in hedefi 6. dünya şampiyonluğu

Rıza Kayaalp, 17-23 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da yapılacak Dünya Şampiyonası'na Bolu Aladağ Kamp Eğitim Merkezi'nde Güreş Milli Takımı Teknik Direktörü Erdoğan Karaali ve yardımcı antrenörler gözetiminde günde çift antrenman yaparak hazırlanıyor.

"Yeni bir rekor kırmak istiyorum"

Bolu kampının verimli geçtiğini anlatan Rıza Kayaalp, şampiyonaya bir aydan az süre kaldığını, 21 Eylül'de mindere çıkacağını kaydetti. Milli güreşçi, yeni bir başarıya imza atmak istediğini belirtti.

"Hedefim, tabii ki 6. dünya şampiyonluğunu kazanabilmek. Bunun yanı sıra da olimpiyat vizesi almak. Çalışmamız bu yönde devam ediyor. Zaten hedefimiz belli. Kendi rekorumu geliştirmek istiyorum. Türkiye'de en çok dünya şampiyonluğu olan güreşçi olarak altıncıyı ekleyip yeni bir rekor kırmak istiyorum. Elimizden gelen bütün çabayı gösteriyoruz. Bu şampiyonaya da en güçlü şekilde hazırlanıp gitmek, orada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmek en büyük hedefim."

Ağır bir çalışma programları olduğunu, yorulduklarını, gerekli dinlenmeyle çok iyi verim aldıklarını ifade eden Rıza Kayaalp, güreşin zor bir spor olduğunu ancak severek yapıldığında zorlukların göze batmadığını dile getirdi.

"En büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları"

Rıza Kayaalp, spor kariyerinde birçok başarıya imza attığını vurguladı.

"Tabii ki en büyük hedefim 2024 Paris Olimpiyatları. İnşallah orada altın madalya alarak bu işi sonlandırmak en büyük hayalim. İnşallah nasip olur. Ben gereken hazırlığı yapacağım. Bundan hiç şüphem yok. İnşallah kazasız, belasız bir sene geçirerek, 11 ay gibi bir zaman kaldı. Nasıl bir çalışma gerekiyorsa en iyisini yapmak istiyorum. Altın madalya ile olursa bu işi bırakmak benim için çok güzel olacak."

Rıza Kayaalp, üç olimpiyat madalyasının olduğunu hatırlattı. Ay-yıldızlı sporcu, üç partner ile çalıştığını anlattı.

"İnşallah dördüncüsü de altın madalya olur. Orada da bu işi sonlandırmak nasip olur. Partnerlerim ne kadar çok bana baskı kurarlarsa o kadar daha iyi maçlara hazırlanırım. Kas yapımı maça daha iyi ayarlarım. Gücümü maçta daha iyi kullanırım. Tabii ki antrenman partnerimin çok olması, onların da güçlü olması benim için avantaj diye düşünüyorum."