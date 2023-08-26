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Spor
AA 26.08.2023 14:45

Kadın Futbol Süper Ligi'nde perde açılıyor

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde 2023-2024 sezonu, 27 Ağustos Pazar günü oynanacak ilk hafta maçlarıyla başlayacak.

Kadın Futbol Süper Ligi'nde perde açılıyor

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre 16 takımla tek grupta çift devre şeklinde oynanacak ligin ilk yarısı, 24 Aralık'ta tamamlanacak.

İkinci devre ise 14 Ocak 2024'te başlayacak. Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde son hafta karşılaşmaları ise 5 Mayıs 2024'te yapılacak.

Ligde şampiyonluğa ulaşacak takım, Türkiye'yi UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde temsil etme hakkını kazanacak. Sezon sonunda son 3 sırada yer alan takımlar ise bir alt lige düşecek.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nde ilk hafta maçlarının programı şöyle:

12.00 Ataşehir Belediyespor-Ankara Büyükşehir Belediyesi FOMGET (İBB Esatpaşa)

15.00 Fenerbahçe Petrol Ofisi-Doğuş Gold Gaziantep Asya Spor (Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri)

16.00 Galatasaray-Wulfz Fatih Karagümrük (Florya Metin Oktay Tesisleri)

16.00 Beşiktaş-ALG Spor (Fulya Hakkı Yeten)

16.00 Trabzonspor-Karadeniz Ereğli Belediyespor (Trabzonspor Kadir Özcan Tesisleri)

17.00 Amed Sportif Faaliyetler-Bitexen 1207 Antalyaspor (Amed Spor Tesisleri Sentetik Saha)

17.00 Bitexen Adana İdmanyurduspor-Hakkarigücü (Muharrem Gülergin Futbol Sahası)

18.00 Beylerbeyi-Fatih Vatanspor (Beylerbeyi 75. Yıl)

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