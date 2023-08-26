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Spor
AA 26.08.2023 14:35

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın yeni isim ve göğüs sponsoru United Payment oldu.

Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'na yeni sponsor

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, United Payment'ın 2023-2024 sezonu için kadın futbol takımının isim ve göğüs sponsoru olduğu belirtildi.

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, futbolun sadece erkek oyunu olmadığını vurguladı.

"Kadınlarımızın, hem hayatın tüm alanlarında hem de tüm spor branşlarında erkeklerle omuz omuza var olmalarını amaçlıyoruz. Özellikle son dönemde elde ettiği başarılarla bizleri gururlandıran kadın futbol takımımızın marka değerini artırmak ve itibarımızı daha da yukarılara çıkarmak amacıyla bu sponsorluk anlaşmasını imzalamaya karar verdik. Gerçekleştirdiğimiz bu iş birliğinin her iki kuruma ve Türk futboluna hayırlı olmasını diliyoruz."

United Payment CEO'su İlker Sözdinler ise şunları kaydetti:

"Toplumda cinsiyet eşitliğini destekliyoruz. Tüm iş sektörlerindeki kadın çalışan ve yönetici sayısının artmasını arzuluyoruz. Geçtiğimiz sezondan bu yana Beşiktaş Kadın Futbol Takımı'nın sponsorları arasındaydık. Bu sezon da başarılarıyla binlerce kadına ilham olacağına inandığımız kadın futbol takımının isim ve forma göğüs sponsorluğunu üstlendik. Sponsorluğumuzun tüm sektörlere ve markalara örnek olmasını diliyoruz."

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