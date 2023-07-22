Türkiye Dağ Bisikleti Şampiyonası Samsun'da son buldu

19 Mayıs ilçesi Nebiyan Mesire Alanı Yarış Parkuru'nda organize edilen şampiyonada, 28'i kadın 94 sporcu mücadele etti.

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Şampiyonanın son gününde eliminatör dalında kadınlarda Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübü sporcularından Azize Bekar birinci, Semra Yetiş ikinci, Aktif Spor Kulübünden Semanur Kiriş de üçüncülüğü elde etti.

Erkeklerde ise Brisaspor Kulübü sporcusu Emre Yavuz birinci, Sakarya Büyükşehir Belediye Spor Kulübünden Emre Yuca ikinci, Konya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcusu Said Mustafa Erdemli ise üçüncü oldu.

Yarışmaların ardından dereceye girenlere kupa ve madalyaları verildi.