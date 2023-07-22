Beşiktaş'ın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu oyuncu listesi belli oldu

Kulübün web sitesinden yapılan paylaşımda, "Futbol A Takımımızın UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu oyuncu listesi belli oldu." denildi.

UEFA Konferans Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda Arnavutluk’tan KF Tirana ile karşılaşacak olan Futbol A Takımımızın oyuncu listesi şöyle:

Vincent Aboubakar, Daniel Amartey, Emrecan Bulut, Onur Bulut, Gedson Fernandes, Omar Colley, Ersin Destanoğlu, Rachid Ghezzal, Mert Günok, Amir Hadziahmetovic, Ajdin Hasic, Kerem Atakan Kesgin, Semih Kılıçsoy, Arthur Masuaku, Umut Meraş, Francisco Montero, Jackson Muleka, Jean Onana, Valentin Rosier, Salih Uçan, Necip Uysal, Emrecan Uzunhan, Berkay Vardar, Kartal Kayra Yılmaz, Utku Yuvakuran