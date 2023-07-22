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Spor
AA 22.07.2023 14:23

Filenin Efeleri Challenger Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı

Türkiye A Milli Erkek Voleybol Milli Takımı, FIVB Challenger Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı.

Filenin Efeleri Challenger Kupası'nın hazırlıklarını tamamladı

Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Filenin Efeleri, Katar'ın başkenti Doha'da 27-30 Temmuz tarihleri arasında 8 takımın katılımıyla düzenlenecek FIVB Challenger Kupası finallerinin hazırlıklarını bitirdi.

Organizasyonun çeyrek final mücadelesinde 28 Temmuz Cuma günü saat 17.00’de Dominik Cumhuriyeti ile karşılaşacak milli takım kadrosunda pasörler Arslan Ekşi, Arda Bostan ve Caner Çiçekoğlu, pasör çaprazları Adis Lagdumzija ve Kaan Gürbüz smaçörler Burutay Subaşı, Mirza Lagumzdija, Efe Bayram ve Enes Atlı, orta oyuncular Faik Samet Güneş, Vahit Emre Savaş, Bedirhan Bülbül ve Mert Matiç ile liberolar Volkan Döne ve Berkay Bayraktar yer aldı.

Turnuvayı şampiyon tamamlayan ülke, 2024 Voleybol Milletler Ligi’ne katılma hakkı kazanacak.

Milliler, Dominik Cumhuriyeti'ni elemesi durumunda Ukrayna-Çin karşılaşmasının galibiyle yarı finalde karşılaşacak.

Kupanın çeyrek finalinde ayrıca Katar-Tayland ve Tunus-Çin maçları oynanacak.

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