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Spor
AA 22.07.2023 15:22

76. Balkan Atletizm Şampiyonası başladı

Sırbistan'da düzenlenen 76. Balkan Atletizm Şampiyonası başladı.

76. Balkan Atletizm Şampiyonası başladı

Türkiye, Kraljevo kentinde gerçekleştirilen organizasyonun ilk gününde sabah yapılan müsabakalarda 1 gümüş, 2 bronz madalya kazandı.

Milli atlet Tuğba Güvenç, 3000 metre engel kategorisinde 9.29.75'lik derecesiyle gümüş, Semra Karaarslan aynı yarışta 9.47.76'lık derecesiyle bronz madalya kazandı.

Çekiç atma kategorisinde de Özkan Baltacı 73,34 metrelik derecesiyle bronz madalyanın sahibi oldu.

100 metre seçme serisini tamamlayan sporcular Simay Özçiftçi, Ertan Özkan ve Mustafa Kemal Ay da finale kalma başarısını gösterdi.

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