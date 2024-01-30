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Spor
AA 30.01.2024 20:09

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2024 gran fondo takvimini açıkladı

Türkiye Bisiklet Federasyonu, 2024 gran fondo yarışlarının programını açıkladı.

Türkiye Bisiklet Federasyonu 2024 gran fondo takvimini açıkladı

Federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan takvimde, 8 farklı ilde toplam 11 yarış yer alıyor.

2024 gran fondo takvimindeki yarışlar şunlar:

9-10 Mart: Bodrum Halikarnas Gran Fondo/Muğla

13-14 Nisan: Caretta Caretta Gran Fondo/Muğla

27-28 Nisan: AKRA Gran Fondo/Antalya

18-19 Mayıs: Gran Fondo Samsun

25-26 Mayıs: Gran Fondo Bursa

15-16 Haziran: Pamukkale Gran Fondo/Denizli

24-25 Ağustos: Gran Fondo Başkent/Ankara

21-22 Eylül: Gran Fondo İzmir

12-13 Ekim: Gran Tour İstanbul

2-3 Kasım: Velotürk Gran Fondo Çeşme/İzmir

14-17 Kasım: UCI Nirvana Gran Fondo/Antalya

 


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