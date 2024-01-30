Türkiye Bisiklet Federasyonu 2024 gran fondo takvimini açıkladı

Federasyonun sosyal medya hesaplarından paylaşılan takvimde, 8 farklı ilde toplam 11 yarış yer alıyor.
2024 gran fondo takvimindeki yarışlar şunlar:
9-10 Mart: Bodrum Halikarnas Gran Fondo/Muğla
13-14 Nisan: Caretta Caretta Gran Fondo/Muğla
27-28 Nisan: AKRA Gran Fondo/Antalya
18-19 Mayıs: Gran Fondo Samsun
25-26 Mayıs: Gran Fondo Bursa
15-16 Haziran: Pamukkale Gran Fondo/Denizli
24-25 Ağustos: Gran Fondo Başkent/Ankara
21-22 Eylül: Gran Fondo İzmir
12-13 Ekim: Gran Tour İstanbul
2-3 Kasım: Velotürk Gran Fondo Çeşme/İzmir
14-17 Kasım: UCI Nirvana Gran Fondo/Antalya
2024 GRAN FONDO TAKVİMİ YAYINDA pic.twitter.com/LJj3uTAixO— Türkiye Bisiklet Federasyonu (@trbisikletfed) January 30, 2024