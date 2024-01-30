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Spor
AA 30.01.2024 18:52

Galatasaray Angelino için veda mesajı yayımladı

Galatasaray Kulübü, takımdan ayrılan Angelino için veda mesajı yayımladı.

Galatasaray Angelino için veda mesajı yayımladı

Kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan mesajda, "Galatasaray formasıyla vermiş olduğun emek ve katkılardan dolayı teşekkürler Angelino. Bundan sonraki kariyerinde başarılar." denildi.

Sarı-kırmızılıların sezon başında Almanya ekibi Leipzig'ten kiralık olarak kadrosuna kattığı İspanyol sol bek, 2023-2024 sezonun sonuna kadar İtalya'nın Roma Kulübüne transfer oldu.

Galatasaray formasıyla Trendyol Süper Lig'de 8 maçta görev alan ve 1 asist yapan İspanyol sol bek, Avrupa'da ise 11 maçta 1 gol kaydetti.

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