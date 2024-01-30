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Spor
AA 30.01.2024 18:32

MKE Ankaragücü Riccardo Saponara'yı transfer etti

Trendyol Süper Lig ekiplerinden MKE Ankaragücü, İtalyan orta saha oyuncusu Riccardo Saponara'yı kadrosuna kattı.

MKE Ankaragücü Riccardo Saponara'yı transfer etti
[Fotograf: AA]

Başkent ekibinden yapılan açıklamada, Saponara'nın transferi konusunda Hellas Verona ile anlaşmaya varıldığı belirtilerek, "Riccardo Saponara ile kulübümüz arasında 1,5 yıllık sözleşme imzalandı." denildi.

MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı İsmail Mert Fırat ve Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Buğra Tanık'ın da imza töreninde yer aldığı ifade edildi.

Kariyerinde ilk kez İtalya dışında boy gösterecek 32 yaşındaki futbolcu, Serie A'da Milan ve Fiorentina'nın da aralarında bulunduğu birçok takımda forma giydi.

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