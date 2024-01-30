Olivier Kemen Başakşehir'de

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 27 yaşındaki futbolcuyla 3,5 yıllık anlaşmaya varıldığı belirtilirken, futbolcuya Başakşehir forması altında başarılar dilendi.
Mondihome Kayserispor formasıyla sezona başlayan Kemen, çıktığı 13 lig maçında 2 gol attı. Kamerunlu futbolcu, Kayserispor'la yollarını ayırıp milli takımla Afrika Uluslar Kupası'nda mücadele etti.
Hoş geldin Olivier Kemen!— RAMS Başakşehir (@ibfk2014) January 30, 2024
Kulübümüz, Kamerunlu Milli futbolcu Olivier Kemen ile 3,5 yıllık anlaşma sağladı.
Olivier Kemen'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz. pic.twitter.com/N0IYxAVd8w