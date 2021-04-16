Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde heyecan başlıyor
Turkcell Kadınlar Futbol Ligi'nde sağlık çalışanlarına adanan 2020-2021 sezonu yarın başlıyor.
Koronavirüs nedeniyle sağlık tedbirleri çerçevesinde fanus düzeninde gerçekleşecek 2020-2021 Turkcell Kadın Futbol Ligi Sağlık Çalışanları Sezonu, 4 Mayıs tarihinde yapılacak final karşılaşması ile sona erecek.
Antalya'daki Aslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'nde seyircisiz oynanacak müsabakalarda takımlar 1. turda 4 takımlı gruplarda tek devreli lig usulüne göre mücadele verecek.
Uzatma devrelerinin olmayacağı grup müsabakalarında alınan puanlara göre sıralama belirlenecek.
Grup müsabakalarında ilk 2 sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselecek. Bu turdan itibaren eleme usulüne göre gerçekleştirilecek karşılaşmalar sonunda Türkiye Şampiyonu olacak takım, 2021-2022 sezonunda UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yer alacak.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ligin ilk gününde yarın oynanacak maçlar şöyle:
A Grubu:
Beşiktaş-lkadım Belediyesi Yabancılar Pazarı Spor
Fatih Vatan Spor-Amed Sportif Faaliyetler
B Grubu:
Ataşehir Belediyespor-1207 Antalyaspor
Hakkarigücü Spor-Adana İdmanyurduspor