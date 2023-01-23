Tel Aviv'deki Shlomo Group Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.

Türk Telekom, sekiz galibiyet, üç yenilgiyle grupta ikinci sırada yer alırken, Hapoel Vegan Friendly ise yedi galibiyet dört mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor.

Başkent temsilcisi son maçında sahasında Almanya'nın Veolia Towers Hamburg ekibini 98-74 yenerken, Hapoel Vegan Friendly de sahasında Paris Basketbol'u 95-79 mağlup etti.