Haber Giriş: 23 Ocak 2023 Pazartesi 09:21Son Güncelleme: Kaynak: AA
Türk Telekom'un Avrupa Kupası'ndaki rakibi Hapoel Vegan Friendly
[Fotograf: AA]
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası B Grubu 12. haftasında yarın İsrail'in Hapoel Vegan Friendly takımı ile deplasmanda karşılaşacak.
Tel Aviv'deki Shlomo Group Arena'da oynanacak karşılaşma TSİ 21.00'de başlayacak.
Türk Telekom, sekiz galibiyet, üç yenilgiyle grupta ikinci sırada yer alırken, Hapoel Vegan Friendly ise yedi galibiyet dört mağlubiyetle üçüncü sırada bulunuyor.
Başkent temsilcisi son maçında sahasında Almanya'nın Veolia Towers Hamburg ekibini 98-74 yenerken, Hapoel Vegan Friendly de sahasında Paris Basketbol'u 95-79 mağlup etti.
Etiketler: Basketbol
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