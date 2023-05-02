Türk Telekom şampiyonluk için sahaya çıkıyor

Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, 7Days Avrupa Kupası finalinde 3 Mayıs Çarşamba günü İspanya temsilcisi Gran Canaria'ya konuk olacak.

Gran Canaria Arena'da oynanacak müsabaka TSİ 22.00'de başlayacak.

Karşılaşmayı kazanan takım, 2022-2023 sezonunu şampiyon tamamlayacak ve gelecek sezon THY Avrupa Ligi'ne katılacak.

Kulüp tarihinde bir ilk

1991 yılında basketbol şubesi kurulan ve bir dönem PTT adıyla da parkelerde yer alan Türk Telekom, kulüp tarihinin Avrupa'da en başarılı sezonuna imza attı.

Daha önce Koraç Kupası, FIBA Avrupa Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final oynayan Türk Telekom, Avrupa arenasında tarihinde ilk kez final oynayacak.

25 yıl sonra Avrupa Ligi'ne yakın

Türk Telekom, 25 yıl sonra Avrupa basketbolunun en üst düzey liginde mücadele etmeye çok yakın.

7Days Avrupa Kupası'nı kazanması durumunda gelecek yıl Avrupa Ligi'nde yer alacak mavi-beyazlılar, bu organizasyonda son olarak 1997-1998 sezonunda mücadele etmişti.

Söz konusu dönemde Ergin Ataman'ın çalıştırdığı Türk Telekom, Avrupa Ligi'nde normal sezonda yer aldığı B Grubu'nda 5 galibiyet, 5 mağlubiyet alarak elenmişti.

Türk Telekom, İspanya'dan kupayla dönmesi durumunda tam 25 yıl sonra Avrupa'nın en önemli liginde yer alacak. Ayrıca mavi-beyazlılar, 2001'den bu yana tek çatı altında oynanan Avrupa Ligi organizasyonunda ise ilk kez yer alma hakkı elde edecek.

Türkiye'ye 14. kez Avrupa kupası gelebilir

Türk Telekom, şampiyon olması durumunda Türk basketbolunun Avrupa kupalarındaki 14. zaferine imza atacak.

Daha önce Türk takımlarından erkeklerde Anadolu Efes 3, Fenerbahçe, Galatasaray, Darüşşafaka, Beşiktaş ve Bahçeşehir Koleji birer kez, kadınlarda ise Galatasaray 3, Fenerbahçe ve Yakın Doğu Üniversitesi bir kez Avrupa kupalarında şampiyon oldu.

Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci final

Türk basketbolu, 7Days Avrupa Kupası'nda üst üste ikinci kez finalde temsil edilecek.

Geçen sezon Frutti Extra Bursaspor finalde yer almış ancak İtalyan ekibi Bologna'ya kaybetmişti. Bu yıl ise bu başarıyı Türk Telekom tekrarladı.

Daha önce bu kupayı Türkiye adına Galatasaray ve Darüşşafaka kazanmıştı.

Erkan Yılmaz: Hepimiz bu kupayı kazanmanın hayalini kuruyor

Türk Telekom Basketbol Takımı'nın oyuncularından Erkan Yılmaz, organizasyonun finalinde karşılaşacakları Gran Canaria müsabakasıyla ilgili açıklama yaptı.

Normal sezonda Gran Canaria ile iki kez karşılaştıklarını anımsatan Erkan, İspanyol temsilcisini iyi tanıdıklarını söyledi. Erkan, İspanya takımı karşısında kaybettikleri maçlarda yaptıkları hatalardan ders çıkaracaklarını vurguladı.

"Finalde olmak çok farklı bir duygu. Bu saatten sonra son 40 dakika. Buraya kadar yaptığımız mücadeleler sonunda bu son 40 dakikayı oynama hakkı elde ettik. İnşallah kupayı kazanmak için İspanya'dayız. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. O gün parkede ne olursa olsun maçı bırakmayan ve son düdüğe kadar o kupayı kazanmak için devam eden bir Türk Telekom olacak."

Erkan, takımın enerjisi ve motivasyonunun yüksek olduğunu dile getirdi.

"Hepimiz bu kupayı kazanmanın hayalini kuruyor. Kimse bizden böyle bir başarı beklemezken tırnaklarımızla kazıya kazıya finale yükseldik. Bu son 40 dakikanın tadını çıkarmaya çalışacağız. Kazanırsak bizim için çok büyük bir başarı olacak."

"Takımımızdaki 12 kişi de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor"

Erkan Yılmaz, Türk Telekom'un ABD'li pivotu Tyrique Jones ile kendisinin takımın ateşleyici gücü olduğunu vurguladı.

"Bu takımda hepimizin bir görevi var. Başantrenörümüz Erdem Can, maç maç bize nerede ihtiyacı varsa söylüyor. Erdem abi, nasıl ve neler yapacağımızı bize anlatıyor. Ben enerji yönündeyim, birilerinin başka görevi var. Bu sayede takım olabiliyorsun. Biz de takım olduğumuzu finale yükselerek gösteriyoruz. Takımımızdaki 12 kişi de kariyerinin en iyi sezonunu geçiriyor. Bu bir takım oyunu. Takım arkadaşlarımızla birbirimize güveniyoruz."