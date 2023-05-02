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Spor
AA 02.05.2023 10:10

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) Doğu Konferansı yarı finalinde Boston Celtics'i 119-115 yenen Philadelphia 76ers, seride 1-0 öne geçti.

NBA'de play-off heyecanı devam ediyor
[Fotograf: AA]

NBA play-off'larına 2 karşılaşmayla devam edildi. 76ers, geçen sezonun finalisti Celtics'e konuk olduğu serinin ilk maçını kazandı.

76ers'ı galibiyete, dizindeki sakatlığı süren Joel Embiid'in yokluğunda sahneye çıkan James Harden taşıdı. All-star oyuncu, 45 sayıyla play-off kariyer rekorunu egale etmesinin yanı sıra 6 da asist yaptı.

Tyrese Maxey 26 sayı, 4 top çalma, Tobias Harris 18 sayı, 5 ribaunt ve De'Anthony Melton 17 sayılık katkıda bulundu.

Celtics'te Jayson Tatum 39 sayı, 11 ribaunt, 5 asist, Jaylen Brown 23 sayı, 6 ribaunt ve Malcolm Brogdon 20 sayıyla mücadele etti.

Nuggets seriyi 2-0'a getirdi

Batı Konferansı lideri Denver Nuggets, Phoenix Suns ile karşılaştığı konferans yarı final serisinin 2. maçından 97-87 galip ayrıldı ve durumu 2-0 yaptı.

Ev sahibi Nuggets'ın Sırp pivotu Nikola Jokic, 39 sayı, 16 ribaunt, 5 asistle sahanın en etkili ismi oldu. Aaron Gordon 16, Kentavious Caldwell-Pope 14 sayı kaydetti.

Suns'ta Devin Booker'ın 35 sayı, 6 asist, 5 ribaunt ve Kevin Durant'in 24 sayı, 8 ribauntluk performansı galibiyete yetmedi.

Kasığındaki ağrılar yüzünden 3. çeyrekte sahayı terk etmek zorunda kalan Chris Paul ise 8 sayı, 6 asist, 5 ribauntla maçı tamamladı.

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