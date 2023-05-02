Sivasspor kupada Fenerbahçe'yi ağırlayacak

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak maç saat 20.30'da başlayacak. Çift maç eleme usulüne göre oynanacak mücadelede iki takımda galibiyet aramak için sahaya çıkacak.

Sivasspor ile Fenerbahçe oynayacakları karşılaşma ile birlikte Türkiye Kupasında 6. kez birbirlerine rakip olacak. Daha önce oynanan 5 karşılaşmada 3 kez Fenerbahçe galip gelirken, 2 maç ise beraberlikle sona ermişti.

Sivasspor ise rakibine karşı kupada hiç galip gelemedi. Kupada oynanan maçlarda Sivasspor 1 kez rakip fileleri havalandırırken, Fenerbahçe ise 9 gol attı.

Spor Toto Süper Lig'inde oynadığı son maçta Demir Grup Sivasspor'u 3-1'lik skorla mağlup edip şampiyonluk yarışını sürdüren Fenerbahçe, kupada da yoluna devam etmek istiyor.

Teknik direktör Jorge Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, 6 Nisan'daki çeyrek final maçında kendi evinde Yukatel Kayserispor'u 4-1 mağlup ederek yarı finalde Sivas temsilcisinin rakibi olmuştu.

Yarı final rövanş müsabakaları, 23, 24 veya 25 Mayıs'ta gerçekleşecek. Müsabaka programları daha sonra ilan edilecek.

Sivasspor kupaya 5. turdan başladı

Yiğidolar, Türkiye Kupası serüvenine 5. turdan başladı. Sivas temsilcisi, 5. turda Esenler Erokspor’u 5-2 yenerek son 16 turuna çıktı. Kupa son 16 turunda ise Yiğidolar sahasında Karacabey Belediye’yi 3-0’la geçerek bir üst tura çıktı.

Kırmızı-beyazlılar kupa çeyrek finalinde ise Gaziantep FK ile eşleşti. Gaziantep’in ligden çekilmesi nedeniyle Yiğidolar maçtan 3-0 hükmen galip ayrılarak yarı finale adını yazdırdı. Tarihinde kupayı ilk kez geçen sene müzesine götüren Sivasspor, bu sene de kupayı kazanarak 2’de 2 yapmak istiyor.

Fenerbahçe’nin kupa macerası

Fenerbahçe de kupa macerasına 5. turdan başladı. Bu turda İstanbulspor’u 3-1 ile geçen Fenerbahçe, son 16 turu’nda da Çaykur Rizespor’u 2-1 yenerek tur atladı ve çeyrek finale kaldı.

Sarı-lacivertliler, çeyrek finalde ise Kayserispor’u 4-1 yenerek yarı finale kaldı.

Fenerbahçe'de eksikler

Fenerbahçe, Demir Grup Sivasspor maçında 3 oyuncusundan yararlanamayacak.

Sarı-lacivertlilerde, Demir Grup Sivasspor ile son lig maçında kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan İrfan Can Kahveci'nin yanı sıra bel fıtığı rahatsızlığı nedeniyle operasyon geçiren kaptan Altay Bayındır ile sakatlığı bulunan Lincoln Henrique müsabakada forma giyemeyecek.

Bu arada İstanbulspor maçının ardından sakatlandığı açıklanan Atilla Szalai ile Demir Grup Sivasspor maçında ambulansla hastaneye kaldırılan ve durumunun iyi olduğu açıklanan Valencia'nın bu maçta forma giyip giymeyeceği henüz netlik kazanmadı.

Sakatlığı geçen ve takımla birlikte çalışmalara başlayan Mich Batshuayi, Joshua King ve Miha Zajc ise Jorge Jesus'un forma vermesi halinde bu maçta mücadele edebilecek.