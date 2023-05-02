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Spor
AA 02.05.2023 05:56

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu

UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde Arsenal'i uzatmalar sonunda eleyen Wolfsburg, finalde Barcelona ile karşılaşacak.

Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde finalin adı belli oldu
[Fotograf: Reuters]

Organizasyonunun yarı final rövanşında, İngiltere temsilcisi Arsenal ile Almanya'nın Wolfsburg takımı karşılaştı.

İngiltere'nin başkenti Londra'daki Emirates Stadı'nda oynanan karşılaşmada, Arsenal, 11. dakikada Stina Blackstenius ve 75. dakikada Jen Beattie; Wolfsburg ise 41. dakikada Jill Roord ve 58. dakikada Alexandra Popp ile ağları sarstı ve mücadele 2-2'lik skorla sona erdi.

Yarı final ilk maçının da aynı skorla tamamlanması nedeniyle, mücadelede uzatmalara geçildi. Wolfsburg, 119. dakikada Pauline Bremer'ın golüyle sahadan 3-2 galip ayrıldı ve Barcelona'nın ardından finale kalan ikinci takım oldu.

Barcelona ile Wolfsburg arasındaki final maçı, 3 Haziran Cumartesi günü Hollanda'nın Eindhoven kentindeki Philips Stadı'nda oynanacak.

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