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Spor
AA 01.05.2023 20:56

Ukraynalı judocular Dünya Şampiyonası'na katılmayacak

Ukrayna Judo Federasyonu, Rus sporcuların katılımına izin verilmesini boykot etmek amacıyla bu ay düzenlenecek Dünya Şampiyonası'nda yer almayacaklarını duyurdu.

Ukraynalı judocular Dünya Şampiyonası'na katılmayacak

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşa katılan Rus judocular, Dünya Şampiyonası'nda yer alacağı iddia edildi.

"Ukrayna'ya 24 Şubat 2022'de başlatılan saldırıya Rusya ordusu adına katılan birçok sporcu, bu şampiyonada mücadele edecek. Ukrayna'nın, bölgesini savunmak adına Rusya'ya karşı verdiği mücadele tüm hızıyla devam ediyor. Federasyon olarak Dünya Şampiyonası'na katılmama kararı aldık."

Açıklamada, aralarında milli judocuların da yer aldığı 250'nin üzerinde Ukraynalı sporcu, saldırılar sırasında hayatını kaybetti.

Uluslararası Judo Federasyonu (IJF), 7-14 Mayıs tarihleri arasında Katar'ın başkenti Doha'da düzenlenecek şampiyonaya Rus ve Belaruslu judocuların "tarafsız sporcu" unvanıyla katılabileceğini geçen hafta açıklamıştı.

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