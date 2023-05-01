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Spor
DHA 01.05.2023 19:01

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Fenerbahçe, deplasmanda Demir Grup Sivasspor ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçının hazırlıklarını akşam saatlerinde yaptığı idmanla sürdürdü.

Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor
[Fotograf: DHA]

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.

Ardından sahaya geçen sarı-laciertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.

Fotoğraf: DHA

Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.

Sarı-lacivertli etipte; Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.

Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.

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