Fenerbahçe'de Sivasspor hazırlıkları sürüyor

Teknik direktör Jorge Jesus yönetiminde Can Bartu Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet ve dayanıklılık çalışmalarıyla başladı.
Ardından sahaya geçen sarı-laciertli oyuncular, koşu, ısınma ve çabukluk çalışmalarıyla devam ettirdikleri idmanda 5’e 2 top kapma ve pas çalışmaları yaptı.
Dar alanda çift kale maçla devam eden antrenman taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandı.
Sarı-lacivertli etipte; Atilla Szalai, Gustavo Henrique ve Miha Zajc takımla çalışmalara başladı.
Hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak olan Fenerbahçe, Sabiha Gökçen Havalimanı’ndan kalkacak özel uçakla Sivas’a hareket edecek.