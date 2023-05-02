Türk Telekom oyuncusu Grant en değerli oyuncu seçildi

Taraftarlar, basın mensupları, başantrenörler ve takım kaptanlarının oylarıyla belirlenen 2022-2023 sezonunun en değerli oyuncusu (MVP) organizasyonun internet sitesinden açıklandı.

Normal sezonu 14,6 sayı, 6,2 asist, 3,1 ribaunt ve 1,4 top çalma ortalamalarıyla tamamlayan Grant, organizasyonun bu sezonki en değerli oyuncusu oldu.