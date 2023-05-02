Paralimpik okçular Avrupa Kupası hazırlıklarına başladı

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 13-21 Mayıs tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyecek milli sporcuların hazırlık kampı başladı.
Aksaray'da 12 Mayıs'a kadar sürecek kampta yer alan milli sporcular şöyle:
Klasik yay açık: Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül.
Makaralı yay açık: Erdoğan Aygan, Murat Turan, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz.
W1: Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu, Nil Mısır.
Para-Okçuluk Avrupa Kupası Hazırlık Kampı Başladı https://t.co/4AipLLJZ1s— Türkiye Okçuluk Federasyonu (@ArcheryTR) May 2, 2023