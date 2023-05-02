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Spor
AA 02.05.2023 16:54

Paralimpik okçular Avrupa Kupası hazırlıklarına başladı

2023 Para Okçuluk Avrupa Kupası'nın ilk ayağında mücadele edecek milli sporcular, Aksaray'da kampa girdi.

Paralimpik okçular Avrupa Kupası hazırlıklarına başladı
[Fotograf: AA]

Türkiye Okçuluk Federasyonunun açıklamasına göre, 13-21 Mayıs tarihlerinde Çekya'da düzenlenecek organizasyonda ay-yıldızlı formayı giyecek milli sporcuların hazırlık kampı başladı.

Aksaray'da 12 Mayıs'a kadar sürecek kampta yer alan milli sporcular şöyle:

Klasik yay açık: Yavuz Papağan, Sadık Savaş, Merve Nur Eroğlu, Yağmur Şengül.

Makaralı yay açık: Erdoğan Aygan, Murat Turan, Öznur Cüre, Sevgi Yorulmaz.

W1: Yiğit Caner Aydın, Bahattin Hekimoğlu, Nil Mısır.


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