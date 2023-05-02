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Spor
AA 02.05.2023 17:15

CSKA Moskovalı basketbolcu Shved taraftarların saldırısına uğradı

CSKA Moskova'nın oyun kurucusu Alexey Shved, VTB Basketbol Ligi'nin yarı finalinde elenmeleri sonrası taraftarların saldırısına uğradı.

CSKA Moskovalı basketbolcu Shved taraftarların saldırısına uğradı
[Fotograf: AA]

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, bir holigan grubu, Rusya'nın başkenti Moskova'daki bir restorandan çıkan 34 yaşındaki basketbolcuya saldırdı.

Düşme sonucu başından ciddi şekilde yaralanan Shved ambulansla hastaneye götürüldü ve polis olayla ilgili araştırma başlattı. Shved üçüncülük serisinde oynayamayacak.

Rus kulüplerinin THY Avrupa Ligi'ne alınmamasından ötürü yoluna sadece VTB Ligi’nde devam eden CSKA Moskova, Lokomotiv Kuban'a yenilerek 2008'de kurulan ligde ilk kez finale yükselememişti.

VTB Ligi'nde Doğu ve Kuzey Avrupa'dan bazı kulüpler mücadele ediyor. Fakat Rusya-Ukrayna Savaşı sonrası Polonya ve Estonya ekiplerinin ligden çekildiği 2021-22 sezonundan beri Rusya, Belarus ve Kazakistan takımları yer alıyor.

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