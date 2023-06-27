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Spor
AA 27.06.2023 16:24

Türk Telekom Basketbol Takımı Metehan Akyel'i renklerine bağladı

Türk Telekom Basketbol Takımı, 26 yaşındaki oyuncu Metehan Akyel'i kadrosuna kattığını açıkladı.

Türk Telekom Basketbol Takımı Metehan Akyel'i renklerine bağladı
[Fotograf: AA]

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü transferini duyurdu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon ONVO Büyükçekmece Basketbol forması giyen Metehan Akyel'i renklerimize bağladık." denildi.

Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay ve Markis McDuffie ile sözleşme imzalamıştı.


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