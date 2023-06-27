Türk Telekom Basketbol Takımı Metehan Akyel'i renklerine bağladı

Yeni sezon öncesi kadro yapılandırmasını sürdüren başkent temsilcisi, üçüncü transferini duyurdu.
Kulüpten yapılan açıklamada, "Geçen sezon ONVO Büyükçekmece Basketbol forması giyen Metehan Akyel'i renklerimize bağladık." denildi.
Türk Telekom, daha önce Okben Ulubay ve Markis McDuffie ile sözleşme imzalamıştı.
Metehan Akyel yeni sezonda #AnkaraBasketbolu için mücadele verecek— Türk Telekom Basketbol (@TT_Basketbol) June 27, 2023
Geçtiğimiz sezon ONVO Büyükçekmece Basketbol forması giyen Metehan Akyel’i renklerimize bağladık. Ailemize hoş geldin Metehan Akyel! pic.twitter.com/nEX5iY8G6e