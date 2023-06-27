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Spor
AA 27.06.2023 15:10

Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı

Beşiktaş Kulübünde Kurban Bayramı dolayısıyla geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.

Beşiktaş Kulübünde bayramlaşma töreni yapıldı
[Fotograf: AA]

Vodafone Park'ta düzenlenen törene siyah-beyazlı kulübün ikinci başkanı Engin Baltacı, yönetim kurulu ve kongre üyeleri ile taraftarlar katıldı.

Engin Baltacı, törende yaptığı açıklamada, camia olarak birlik ve beraberliğe çok ihtiyaçları olduğunu belirtti.

"Geçen yıldan bu yana birçok haksızlıkla karşılaştık. Biz herkes için adalet istedik. Ahmet Nur Çebi, hakemlerle ilgili geçmişte ne dediyse, bu dönemde de aynısını söylüyor. Hakemlerden şikayet edenler farklı konuşuyorlar. Büyük camialar, ancak içlerinden zayıflatılabilirse başa çıkılabilir hale gelirler. Bizim abdestimizden kuşkumuz yok. Bize verdiğiniz vekaleti en iyi şekilde yerine getireceğiz. Kuşkunuz olmasın."

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Genel Kurulunda Ahmet Nur Çebi'nin konuşma yaptığı esnada TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin tepkisini eleştirdi.

"Başkan konuşurken yapılan bir hareket bize bu işin devam edeceğini gösteriyor. Biz de bu işe hiç çekinmeden ve sonunda ne olacağını düşünmeden devam ederiz. Lütfen Beşiktaş camiasının güçlü bir yumruk olabildiğini gösterelim. Bizi cesaretlendirin. Arkamızda olduğunuzu bilelim."

Engin Baltacı, tüm Beşiktaş camiasının Kurban Bayramı'nı kutlayarak sözlerini tamamladı.

Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafının çekilmesiyle son buldu.

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Beşiktaş Kurban Bayramı
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